Francella volvió a hablar de las críticas a El Encargado: “La respuesta tan agresiva me sorprendió”

La polémica generada en torno a la serie El encargado, protagonizada por Guillermo Francella, parece no tener fin. En la ficción de Star+, el actor encarna a un encargado de edificio y la relación que mantiene con los dueños de los departamentos disparó el enojo de parte un grupo de trabajadores que ven cuestionada su tarea y lo dieron a conocer en una carta que se hizo viral.

“Lo que más me dolió es como nos trata y en que posición nos pone la serie, que chantajeamos a los propietarios. En mi edificio me miran raro y no sólo me afectó a mí sino a muchos compañeros”, expresó Diego Trejo, titular de Agrupación de Encargados.

Frente a esto, Francella aclaró que la serie no tenía la intención de juzgar a nadie. “Se sintieron tocados, pero bajo ningún punto de vista quisimos faltarle el respeto a nadie”, enfatizó. Y agregó: “Esto habla un poco de la mediocridad intelectual, de la falta de criterio absoluta para razonar una propuesta de ficción”. Pero la agrupación volvió a apuntar contra él asegurando que los estaba “cargando” y exigiéndole unas “disculpas”.

Así las cosas, el actor se mantuvo firme en su postura. “No sé la verdad que han querido decir, porque SUTERH que es el gremio que aglutina a todos los sindicatos de encargados dijo todo lo contrario. No sé quién será ni por qué se enojaron tanto sabiendo que es ficción. Es como que el día de mañana haga a un periodista radial que es corrupto y no por eso van a ser todos corruptos. Es medio raro. Yo ya contesté y se armó una polvareda”, señaló Francella, que ya está grabando la segunda temporada de la serie.

Y explicó: “Además, ¿cómo vamos a hacer algo así? Tenemos en nuestras espaldas nada más y nada menos que a Disney. Y Disney no va a permitir esto porque supervisa cada cosa, cada palabra, cada texto… No es que te da un espacio de aire para que hagas vos un programa. Es medio rara esa reacción que han tenido. Jamás intentamos molestar a nadie. Jamás intentamos perturbar ni provocar. Es ficción, repito, ya lo hemos hablado varias veces. Pero es curioso que esto pasa con la ficción argentina. Porque si esto ocurre con una ficción extranjera no se arma esta polvareda”.

El actor remarcó su asombro frente a la actitud de la agrupación. ”Esa respuesta tan agresiva de parte de ellos a mí me sorprendió. Nos mirábamos todos y decíamos: ‘¿De verdad?’ Porque posiblemente había una cuota de humor de alguien... No, no: era de verdad. Entonces dijimos: ‘¡Wow! ¿Qué es lo que habrán visto y por qué habrán creído eso?’. Sobre todo, porque el sindicato de (Víctor) Santa María nos dijo lo mismo”.

De todas formas, Francella aseguró que no se modificó su relación con los empleados de edificios. “Con los encargados la mejor, está toda la cuadra fascinada. Todos se están riendo”, contó. Y reconoció que su personaje subrayó algunos aspectos, pero siempre en el marco de la ficción. “Yo he tenido encargados hermosos que me han ayudado cuando yo estaba soltero y no podía ni cambiar una bombita. Y es el día de hoy que me pasa lo mismo, me ha ayudado gente amorosa”, dijo.

Pero aclaró que no siempre fue así. “También he tenido algunos encargados pícaros que miran, que saben, que se corta la luz y ponen el grupo electrógeno y hacen caritas...Tienen mucho poder y los conozco. Pero nunca se intentó implementar que es esa el único tipo de portero que hay. O de encargados que hay, porque la palabra portero es peyorativa para ellos y me parece correcto. Pero no fue intención de nadie provocar”, dijo. Y luego, para dar por finalizado el tema, el actor reflexionó: “Cuando no pueden distinguir ficción de realidad me confunde un poco”.