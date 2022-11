Segú contó Rosario3, el parte médico de Giovani Lo Celso se retrasó otra vez y el ex jugador de Rosario Central aún no tiene novedades médicas para definir si llega o no al Mundial de Qatar que comienza en días. Sin embargo, todo indica que su participación sería muy difícil ya a esta altura.

Lo que comenzó siendo un desgarro en el bíceps femoral, finalmente se confirmó como un desprendimiento del músculo, por lo que hay altas chances de que pase por una cirugía. El futbolista quiere evitarlo para tratar de llegar en condiciones al Mundial, pero la realidad indica que por su estado es casi imposible que integre la lista de convocados.

Lo Celso se lesionó en el encuentro de la 12ª fecha de La Liga ante Athletic Bilbao y desde entonces no volvió a jugar un partido con el Villarreal, algo que causó preocupación en el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni. El mediocampista es una de las piezas titulares del elenco nacional junto a Leandro Paredes.

Según informa TN, los resultados del parte médico se darán en las próximas horas pero Scaloni ya piensa en cuatro nombres que podrían reemplazar al rosarino en caso de que quede descartado de la lista de 26 futbolistas: Exequiel Palacios, Papu Gómez, Enzo Fernández y Alexis MacAllister.

De los cuatro, el que más pista tiene es Papu Gómez, ya que el jugador del Sevilla es del gusto del DT y cuenta con varios partidos en esa pocisión. También tiene grandes chances Enzo Fernández, por su muy buena actualidad en el Benfica.