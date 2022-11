Graves acusaciones contra Juana Repetto

Pochi, quien está al frente de la cuenta de Instagram Gossipeame, contó un tremendo episodio que habría protagonizado Juana Repetto cuando su mamá, Reina Reech, estuvo internada en Los Arcos.

"Hace dos semanas, Reina Reech estuvo internada, no sé la razón, y me dijeron que Juana Repetto había estado a los gritos y que había sido muy mal educada".

Leer también: Se romperá el aislamiento en Gran Hermano: cuándo y por qué

"Ella no tenía ganas de pagar el estacionamiento de la clínica y pasó la barrera rompiéndola, sé que el personal del lugar estaba muy afectado con ella, me dijeron 'súper mal educada y mucha falta de respeto', lo cual me sorprendió", reveló Pochi en diálogo con Juan Etchegoten en Mitre Live.

Fuente: Ciudad Magazine