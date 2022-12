Sorpresiva baja en el panel de LAM

Ángel de Brito sorprendió durante la emisión de LAM (América) del 12 de diciembre al revelar que Pía Shaw se va del programa tras dos años como panelista. La periodista explicó que "se cumplió un ciclo" y que se va sin perspectiva laboral.

La sorpresa fue tal que hasta sus compañeras quedaron boquiabiertas. "La señora Pía Shaw se va a fin de mes de este programa", dijo el conductor del programa, dejando en shock al resto de las angelitas.

"En una conversación que tuvo con Ánge, me pareció buenísimo... Se cumplió un ciclo, la pasé genial. Fueron dos años maravillosos", empezó Pía contando por qué se va de LAM. "Siempre está bueno...A mí me gusta volar y ver qué pasa en un futuro", agregó. Y aclaró que "no me voy a ningún lado, me voy sin trabajo".

"Muchos se están enterando ahora. No le conté a nadie. No me peleé con ninguna, fueron los años maravillosos. Estoy feliz, estoy bárbara. Los quiero mucho", siguió, e indicó que lo próximo que hará será irse de vacaciones con su pareja.

Para dejar las cosas claras y evitar especulaciones, Pía Shaw sentenció: "Ángel de Brito no me echó". En esta línea, de Brito enalteció la figura de la periodista: "Es una gran profesional, es una gran compañera. Acá todo el mundo te ama. Acá, en este canal y por donde pasás dejás buenos recuerdos".

Por último, el conductor la felicitó por animarse a tomar una decisión de vida sin saber qué va a pasar, solo disfrutar de la vida.

Fuente: Exitoina