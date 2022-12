El miércoles 28 de diciembre, Ángel de Brito sorprendió al anunciar que otra angelita abandona LAM (América TV) el año que viene. Tras la baja de Pía Shaw, otra panelista irá en busca de nuevos rumbos.

Con la presencia en el piso de Pitty la Numeróloga y sus predicciones para 2023, Fernanda Iglesias contó que se va a vivir a Málaga, España. "Es probar, una experiencia que toda mi vida quise hacer. Lo voy a hacer el año que viene", anunció. "Siento que este edificio (por ella) ya está construido y no hay nada más por construir. Entonces tengo ganas de cambiar de vida, me voy a España. No se de qué voy a trabajar, voy a cambiar de vida", agregó.

"Ya saqué el pasaje de ida. Siempre me gustó viajar, toda mi vida quise vivir en otro lado. Sentí que este era el momento, siempre lo quise hacer. Por ahí al año digo que me vuelvo, ni idea. Mi marido me re apoya y por ahora se queda acá. Me voy con mi hija. Me voy a Málaga, al sur de España. Quiero experimentar el mundo", continuó.

"Es pensar en hacer otra cosa. ¿Por qué hay que hacer toda la vida lo mismo?", se preguntó. "Siempre que me iba de viaje pensaba si volver o no, pero volvía porque siempre tuve buenos trabajos", aseguró.

Fuente: Exitoina