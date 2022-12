Para el director de Televisión Litoral "la lucha contra el narcotráfico no es tarea de un sólo gobierno"

Televisión Litoral sufrió dos atentados en menos de un mes. Se registraron al menos ocho disparos contra la fachada en la noche del miércoles, cuando un grupo de delincuentes disparó desde un auto. En octubre, también se desarrolló un suceso similar.

"No tengo problemas en salir con ustedes ni con quien corresponda. No tuve amenazas de muerte", comentó Gustavo Scaglione, director de Televisión Litoral, Canal 3, Radio 2 y FM Vida. "No quiero victimizarnos ni nosotros ni al grupo. Esto le sucedió a muchas personas, a quien se levanta a laburar y le roban, los muertos que tenemos...", reflexionó al aire en Cadena OH!

"Nosotros tenemos la posibilidad de visibilizarnos y otras personas no. Por eso tratamos de contar lo que nos pasa y la realidad. Somos un eslabón más, ni mayor ni menor que lo que le pasa a la sociedad".

Las cámaras de seguridad del lugar, que se encuentran en la avenida Presidente Perón al 8.100, captaron el episodio que sucedió pasadas las 21:30. La Policía comenzó un rastrillaje para dar con un Fiat Palio rojo, ya que desde el mismo fue donde dispararon hacia las paredes que correspondían a la oficina de los empleados de seguridad del multimedio. Finalmente, la empresa comunicó que el vehículo estaba abandonado y prendido fuego en el barrio Vía Honda.

"No sólo es impresionante, asusta la cantidad de apoyo incondicional de todo el mundo. Me pone muy bien pero por un lado pero me hace reflexionar... Si estamos de acuerdo en algo, ¿por qué no lo podemos solucionar? La seguridad no es blanca, negra, judía, católica, rica o pobre... Nada sirve si no tenemos vida. Tenemos que acordar 4 o 5 cuestiones básicas. No vamos a encontrar un lugar donde le tiremos la culpa a una sola administración, esto excede a la política partidaria. El narcotráfico entra de a poco, de manera más eficiente que las políticas públicas", remarcó.

"Todo el mundo llamó, todo el mundo se pone en el mismo lugar, todos pensamos lo mismo... Pero no se puede concretar. Es importante saber cuando uno no puede, se equivoca y tiene que buscar ayuda. Esto no lo soluciona un gobierno, es un compromiso de toda la sociedad".

Por útimo, el entrevistado remarcó que decidieron no hablar de la causa para "no darle visibilidad a eso. Queremos apuntar a lo que pasó y lo que le pasa a la sociedad. Si bien sabemos todo, no queremos meternos porque eso lo tiene que resolver quien corresponda".

