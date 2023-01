Los Rolling Stones llegan a TikTok

Los Rolling Stones lanzaron su cuenta oficial de TikTok.

Los TikTokers ahora pueden acceder al catálogo de música completo de los íconos del rock en la plataforma. Los usuarios podrán crear versiones y remixes de los éxitos de la banda, incluidos "Start Me Up", "It's Only Rock 'N Roll (But I Like It)" y "Miss You". Todas estas pistas están disponibles en la página de TikTok Sounds.

Mick Jagger también abrió su propia cuenta personal en TikTok, uniéndose a su compañero de banda Keith Richards, quien llegó a la plataforma el año pasado.

Los fanáticos pueden seguir ambas cuentas, así como el canal oficial de la banda, que contará con contenido exclusivo detrás de escena de espectáculos en vivo, grabaciones de estudio y más.

Los Rolling Stones publicaron sus primeros videos, que incluyen imágenes de archivo raras y también alientan a los fanáticos a actuar, moverse y vestirse como la banda. También está disponible una nueva lista de reproducción de invitados seleccionada por la banda, con 44 éxitos de su catálogo, incluidos "Angie", "Beast Of Burden" y más.

TikTok está lanzando el hashtag oficial #TheRollingStones para celebrar que los íconos del rock se unan a la plataforma.

Por otra parte, a principios de esta semana, la banda compartió una nueva versión en vivo de "Wild Horses" de su próximo álbum en vivo "¡GRRR Live!", que se lanza el 10 de febrero y celebra un show especial en vivo de la gira del 50 aniversario de la banda "50 and Counting" de 2012.

Fuente: Ambito