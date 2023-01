Una foto confirmaría el encuentro de Wanda Nara y Keita Baldé en Dubai

Ayer, Jordi Martin, expuso en Intrusos (América Tv) que le habrían llegado fotos de Wanda Nara y Keita Baldé en una habitación de hotel en Dubai, donde ella lucía una camiseta roja Balenciaga. Y, hoy, la empresaria subió en sus redes sociales la imágen en cuestión, lo que acrecentó aún más el amorío entre ellos.

"El viernes en @intrusos describí una foto que yo había visto de Wanda Nara en la habitación del hotel de Dubái. Camiseta roja Balenciaga y dije: En unas horas @wanda_nara subirá la foto a sus redes. Así que gracias Wanda de corazón por confirmar la noticia y apoyar mi información de que @keitabaldeofficial y tú habéis estado juntos en Dubái", escribió el periodista español en sus stories de Instagram junto a la foto.

"Simona (la esposa de Keita Baldé) ha recibido las fotos de Dubai. Yo he visto las fotos de Dubai. Vi a Wanda Nara con Keita en una habitación en Dubai. No estuvieron los papas de Keita, no estuvo la hermana de Keita, el viaje de Wanda lo pagó él", había asegurado el paparazzi que destapó la supuesta historia de Baldé y Nara.

Tras revelarse su supuesta aventura con Keita Baldé, Wanda Nara le habría confirmado al periodista español, Jordi Martin, que está en pareja con el jugador español de origen senegalés.

En la última emisión de Intrusos (América TV), Jordi Martin reveló que se comunicó con la empresaria y que esta no le negó el vínculo amoroso con el excompañero del padre de sus hijas: "Después de una hora al teléfono anoche con Wanda Nara y una hora hoy, quiero aclarar una cosa: Wanda no quiere entrar en esto, ella no ha filtrado esto... Ni viene por el entorno de Icardi, ni viene por el entorno de Wanda, esto viene por el entorno de Simona. Te voy a dar un título: Wanda Nara y Keita son novios".

