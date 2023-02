El casamiento "de canje" de Andrés Nara y Alicia Barbasola: "No puede ser real"

Andrés Nara y Alicia Barbasola celebraron ayer su amor con una ceremonia cristiana, pero lo más relevante del casamiento no fue la ausencia de Wanda y Zaira Nara, sino las fotografías de los canjes que hizo la pareja para el festejo.

Ángel de Brito publicó en su cuenta de Twitter imágenes de la boda del padre de Zaira y Wanda, como muchos otros ya que se viralizaron rápidamente, en las cuales se puede ver a la feliz pareja posar junto a una picada y un banner con todos los proveedores que hicieron posible la fiesta.

Leer también: Wanda Nara sería la próxima conductora de MasterChef

Los internautas no dejaron de comentar sobre las acciones publicitarias de Nara y algunos lo fulminaron: "El chivo de la picada me destruye"; "Hablemos del buen gusto de la sobriedad de la invitación, dijo nadie nunca"; "no puede ser real"; "¡qué decadente!"; "¡todo canje!"; "parece Sofovich en sus épocas doradas presentando a la nueva vedette de la temporada"; "¿por qué tan grasa? Joder"; "los chizitos en la picada"; "todo de canje lo amo"; "mismo glamour que Wanda"; "bien top el casorio". Felicitaciones, no nos reímos de ellos nos reímos con ellos"; "¿es joda? La picada y el banner… La fínesse".

Wanda se encuentra en Europa y en Socios del Espectáculo (El Trece) contaron que se comunicó con su padre para felicitarlo por su casamiento con Alicia. Por su parte, aunque se encontraba en Buenos Aires, Zaira prefirió ir a cenar antes que acompañar a Andrés en este día tan especial.

Fuente: Exitoina