Rafaela: denunciaron al juez Drivet por sus dichos contra el grupo Verdad y Justicia

Alicia Riberi es integrante del grupo Verdad y Justicia de Rafaela. En diálogo con CADENA OH!, brindó detalles acerca de la denuncia realizada contra el juez Penal de 2° Instancia, Matías Drivet.

"A lo largo de mi carrera como docente nunca me trataron de fascista; defiendo la democracia y la libertad", comenzó diciendo la entrevistada.

Días atrás, Drivet escribó en Twitter: "Más allá de que los mensajes son burdos y contradictorios, escenas de fascismo explícito en la vereda de los tribunales de Rafaela".

Dicho esto, explicó: "Mi hjo está por cumplir dos años de prisión preventiva sin ser acusado; lo quieren imputar y no hay nada nuevo. Ahora, como mi hijo está por salir, le quieren inventar cualquier cosa para que no salga".

Riberi aseguró que "No le tiene miedo a la Justicia" y añadio: "Me pintaron los dedos, me dejaron afuera; eso es una prueba de que se trata de una mentira".

"Mi hijo podría llegar a salir la próxima semana, ya que se va a realizar la audiencia para excarcelarlo", concluyó.

