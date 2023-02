Y agregó: "El hincha es hincha. Yo respondo lo que me preguntás. No tengo que entenderlo o no. Te digo lo que me pasa a mí y a mí me duele".

Consultado por sus sensaciones personales, aseguró: "La sensación es de tristeza por la eliminación. Toda derrota preocupa".

Además, bancó a sus futbolistas a pesar del mal partido: "Tengo muy claro donde estoy y tengo muy claro lo que se puede llegar a decir. Ya pasé por muchos momentos como este y voy a darle mucha fuerza a mis jugadores".

Luego, explicó cómo afrontar una situación adversa como esta: "Le dije a los muchachos que aprendan y que les duela la derrota. Hay que seguir intentando y trabajando de la misma manera. Pueden pasar estas cosas. Hay que aprender.

Y finalmente, aseguró: "Yo no les digo que tienen que rendir un examen en cada partido. Somos un equipo y hay que asumir esto como grupo".

Luego, explicó que para él "no existe el mix" de titulares y suplentes: "No quise guardar a nadie, planteamos el partido así porque creímos que era lo mejor. Nada más. Pensé que estos jugadores eran lo mejor que podía poner en la cancha".

Con info de Rosario3