Desde la Federación de Remiseros pidieron a los conductores que no trabajen armados

Luego del asesinato de un ladrón por parte de un conductor, que pertenecía al Servicio Penitenciario, se reanudó el debate de cómo prevenir los hechos de violencia en la calle. El Sindicato de Remises y representantes de taxis se reunieron ayer con el ministro de Seguridad para dar curso a nuevas medidas de protección y monitoreo del trabajo en la vía pública.

"La preocupación es continua, los hechos delictivos no paran, no se cortan, siempre uno recurre a la fuerza policial para que nos brinden apoyo y control. Hace dos años tuvimos una reunión en el ministerio de Seguridad donde consideramos que no íbamos a pedir por pedir y se le ofreció tecnología para aplicar al 911 y controles callejeros que nunca se hicieron", apuntó Alejandro Haedo, de la Federación de Remiseros.

"Lo sorpresivo y gratificante del encuentro de ayer fue que el nuevo ministro de Seguridad asumió toda la responsabilidad y reconoció la falta de respuestas. Se comprometió a solucionar esto. Se conformó una mesa de trabajo y seguimiento para monitorear el accionar policial y todo lo que sea necesario", destacó para Cadena OH!

Cada paso dado sirve a la prevención de la vida de los trabajadores como también de las personas en la calle. Al respecto, el entrevistado destacó la "buena voluntad" del personal policial y la necesidad del trabajo en conjunto.

El que hecho ocurrió este lunes por la noche, minutos antes de las 22, en inmediaciones de Avenida Peñaloza y Gorostiaga, no fue el único. Durante 2020, un remisero que también era agente policial disparó y mató a dos delincuentes en Sauce Viejo.

"Estas dos personas son particulares, han tenido la capacitación en el manejo de armas aunque sean reglamentarias. No es lo mismo el uso de un arma por un policía, por eso pedimos que no trabajen armados, la mayoría no lo hacen. No es la solución, no es el camino, no tenemos que ir por ese lado", expresó en diálogo con Hugo Isaak.

"La pregunta que se hacen los taxistas que trabajan en la nocturnidad es cómo sobrevivir y trabajar, es muy difícil tomar el coche. La Justicia es uno de los principales ausentes en todo esto, este muchacho que murió tenía salida transitorias... Entonces hay responsabilidades que se tienen que reveer", expresó.

Respecto a cómo seguir, Hadeo informó que el próximo miércoles llegará un ingeniero de la empresa que brinda el sistema a los remises y taxis, y se reunirá con los técnicos del 911 para incorporar la flota de autos al 911, para usar el botón de pánico y el rastreo digital.

"En 10 días vamos a tener la primera reunión para empezar a hacer los balances que tenemos que poner sobre la mesa para saber cómo están resultando las medidas. Nos están faltando trabajadores, hemos hecho cursos para incorporar personas. Pero es la realidad, con este panorama", dijo por último.

