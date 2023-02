Renunció el director del SAMCo de Rufino: "Espero que la provincia se acerque y solucione los problemas"

Luego de una larga trayectoria en la medicina y de haber pospuesto su jubilación para atender el SAMCo de Rufino, el Dr. Carlos Colomba renunció a su cargo por la cantidad de tareas y presiones que pesaban sobre él, y la falta de respuestas ante los pedidos de ayuda.

"Tengo 73 años, asumí la dirección de este hospital antes de la pandemia, hace tres años. Tenía la jubilación acordada de la provincia, la suspendí para asumir en el hospital. El desgaste propio de toda la situación, me obligó a renunciar", comentó al aire en Cadena OH!

Su cansancio se explica a partir de las múltiples responsabilidades que tenía, desde realizar guardias hasta acompañar ambulancias. "La situación fundamental era cubrir guardias, hice guardias más que todos los médicos clínicos juntos. Mi situación física y mental no daba para más".

De acuerdo a la provincia, sobran las horas para cubrir las guardias activas. Pero la realidad es que hay que insistir para que los médicos hagan las guardias que corresponden. El SAMCo de Rufino atiende a las personas de la localidad, de zonas rurales, y de ciudades vecinas tanto de la provincia como de Buenos Aires y Córdoba.

"Los médicos no ven atractivo las horas que tienen que perder por la guardia, no sé si pensarán en el sueldo o las horas de trabajo que reparten con el privado. Todos los que trabajan en el hospital de Rufino, o la mayoría, trabajan en los privados. Yo cubrí guardias activas en el hospital y ahora no sé quién las cubrirá. Es un llamado de atención a los funcionarios locales pero también provinciales, que tienen que venir a cubrir estos problemas", apuntó.

"A este hospital lo quiero mucho, cumplió 40 años y yo estuve en su inauguración. Hasta este miércoles fui la única persona que está desde el primer momento, me duele mucho dejarlo".

Al respecto, Colomba señaló la demora de la provincia en adjudicar cargos, algo "innato a cómo funciona". En consecuencia "a veces tenemos que sobrecargarnos los que estamos a cargo, y los directores estamos en todo. Me subí a ambulancias también, por ejemplo".

El entrevistado pidió nuevamente que "la provincia se acerque, que haga un grupo de trabajo que funcione mejor de lo que viene funcionando. Yo nací y crecí acá, quiero mucho a esta ciudad, no quiero que el hospital quede desprotegido", expresó por último.

