Movilizaciones contra la reforma judicial en Israel: "Quieren entregar el país al extremismo"

Miles de personas se volcaron a las calles de Israel para protestar contra la reforma judicial que está impulsando el primer ministro Benjamín Netanyahu y la coalición de gobierno. Por novena semana consecutiva, reclaman contra este proyecto que limitaría los poderes de la Corte Suprema, daría control de la selección de jueces al Gobierno y debilitaría la separación de poderes del país, de acuerdo con los opositores.

"Llevo 20 años en el país, lamentablemente la situación que se vive hoy no se vivió nunca. Desde la creación del Estado no se ve algo así", remarcó para Cadena OH!, Daniel Kurganoff, abogado rafaelino radicado en Israel.

"Hoy tenemos un gobierno que está formado por Netanyahu, que hizo una coalición con partidos religiosos, con la ortodoxia y extremistas. Quieren borrar la idea de la democracia, que está desde su independencia, y quieren convertir a Israel sólo en un Estado Judío", apuntó.

Más allá de Tel Aviv, decenas de miles de personas se manifestaron también en otras ciudades como Jerusalén, Haifa, Netanya, Herzliya o Kfar Saba, en un contexto en que las movilizaciones contra la coalición gubernamental -la más derechista de la historia del país- no parecen perder fuerza.

"Desde el 2005 soy abogado acá y sí es necesaria una reforma judicial, el derecho no está codificado ni hay una constitución nacional, pero este proyecto nada tiene que ver con eso. Esta reforma tiende a subordinar el poder judicial al parlamento. Como el sistema es parlamentario con 61 votos de 120 diputados, se puede dictar una ley, tanto simple como fundamentales. Hoy se puede hacer esto con 61 votos, limitar el poder Judicial y subordinarlo al poder ejecutivo y legislativo. Hay que tener en cuenta que el poder ejecutivo y legislativo no se separan, la coalición controla el parlamento. La democracia israelí es muy débil", afirmó en diálogo con Hugo Isaak.

Los principales puntos de la reforma incluyen, primero, una cláusula de suspensión. "Si la corte declara que una ley fundamental es inconstitucional, ellos la vuelven a tratar y con 61 votos promulga la ley igual. Por ejemplo, si se dice que las mujeres no pueden estudiar más, aunque se viola el principio de igualdad, ellos lo pueden aprobar".

El segundo punto es el principio de razonabilidad, la Corte no puede anular ni revisar leyes fundamentales. "Por ejemplo hay un diputado religioso, fue condenado dos veces por delitos incompatible a sus deberes públicos, y el primer ministro lo quiere en su gabinete. La Corte no lo deja, pero ahora no tendría la prerrogativa de establecer eso".

"Por otro lado, limita a la Corte revisar las decisiones de los ministerios, serían independientes y tendría el poder absoluto. Además, la frutilla del postre, en la comisión que designa los jueces, 5 de 9 miembros serían de la coalición. Politizan al poder judicial".

Según Kurganoff la iniciativa responde a la necesidad tanto del primer ministro como de miembros del parlamento a liberarse de causas y procesos que pesan en su contra. "Ellos están buscando salvarse, están entregando el país al extremismo".

