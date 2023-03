Twitter sufre su segunda caída masiva en una semana

Twitter ha sufrido una nueva caída del sistema, en un problema que está afectando a todo el mundo. La web downdetector.com recoge que, este lunes 6 de marzo, ha empezado a recibir avisos de los usuarios que no podían acceder a su cuenta, ni responder ni prácticamente nada.

En su lugar aparece el mensaje: {«errors»:[{«message»:«Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information»,«code»:467}]}.

Es la segunda caída grave que sufre la red social de Elon Musk en la última semana. Todo apunta a que el error viene dado por los cambios técnicos que está adoptando twitter en su API, abreviatura de Application Programming Interfaces, que en español significa interfaz de programación de aplicaciones. Esto se refiere fundamentalmente a la posibilidad de implementar (insertar) tuits en otras webs.

Desde primera hora del día ya estaba presentando algunos fallos menores y muy esporádicos, según se han quejado diversos usuarios, pero no ha sido hasta media tarde cuando ha sufrido la caída masiva que ha impedido acceder, leer o escribir mensajes desde la web o la aplicación oficial.

Otras, como tweetdeck (también propiedad de Twitter), Hootsuite o plataformas similares de gestión de redes sociales sí permiten publicar con normalidad.

Fuente: abc.es