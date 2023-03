Narcotráfico y responsabilidades políticas: "Hay que tener grandeza y dejar de lado las diferencias"

El problema del narcotráfico generó numerosas repercusiones en todos los ámbitos y el problema de fondo es cuál va a ser la solución de la dirigencia política ante tanta barbarie. El ex gobernador Víctor Félix Reviglio apuntó contra los gobernantes y afirmó que es necesario un plan de conjunto para solucionar la situación.

"Como ciudadano, creo que todos, no sólo los santafesinos sino el país, está preocupado por un tema fundamental. La inseguridad se instaló en el país y con más razón en la provincia, sobre un hecho que otras provincias no acusan", destacó.

Según el entrevistado, las declaraciones de Alberto Fernández y Anibal Fernández "pintan de cuerpo entero" cuáles son sus intenciones. "El presidente dijo 'algo hay que hacer', como si no fuera nada. Cuando el ministro de Seguridad dijo que los narcotraficantes ganaron, de alguna manera quiso reconciliarse y cambiar la expresión, pero los hechos son concretos. Cuando el gobernador dijo que se siente débil, y yo diría que solo, en algo se debe haber equivocado porque la situación lo superó. Inclusive la vicegobernadora cuando dijo que una parte de la justicia no estuvo comprometida como corresponde, en ese sentido ya tenemos fiscales presos o en una exposición claramente comprometida con el delito", remarcó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Para Reviglio, este es un tema muy delicado y responde a que no se coordinó correctamente a los diferentes estamentos que hacen funcionar al Estado. "Estamos hablando de un Estado democrático y hacemos referencia que lo vota el pueblo. Está el oficialismo y la oposición, pero hay temas que superan la cuestión electoral y que obligarían a los diferentes sectores a coordinarse ante esta tarea que tiene que ver con el conjunto de la sociedad".

El trasfondo es más grave si se considera que el narcotráfico y las adicciones llegan a todos los sectores sociales. La situación muestra a las claras que "hay un desmadre desde el ámbito de la política. Es la gobernanza, si nosotros no tenemos la posibilidad de ponernos de acuerdo, lo que no significa que pensemos igual, es poner lo mejor de cada uno y elaborar un plan y sacar a Rosario del estado caótico, no podemos gobernar", apuntó.

Ponerse de acuerdo es "tener grandeza, dejar de lado las diferencias y elaborar un plan para combatir la inseguridad en el país. Esto es una realidad. Porque nos olvidamos lo que es Rosario desde el punto de vista geográfico. Es un colador la frontera, tenemos la hidrovía. Y esto se va a extender al resto del país", dijo por último.

