Central le empató a Unión con un golazo del pibe Lautaro Giaccone

Central y Unión empataron en un tanto anoche, en un pobre encuentro jugado ante más de 40 mil personas en el Gigante de Arroyito, por la 7ma. fecha de la Liga Profesional.

El delantero Mauro Luna Diale convirtió para Unión en el final del primer tiempo y el volante Lautaro Giaccone empató en el epílogo del partido.

Unión fue levemente superior en el primer tiempo, sobre todo en la primera mitad, aunque no generó llegadas claras.

Y Central, que comenzó con muchas dudas por falta de juego, mejoró a partir de los 30 minutos cuando se hizo de la pelota y atacó por los costados, aunque tampoco dispuso de jugadas claras.

Hasta que a los 39 minutos un grave yerro de Malcorra abrió el partido: el volante quiso jugar de espaldas en la salida y se la dejó a Vera, quien lo presionó por la derecha y asistió a Luna Diale en el área, quien definió abajo, en el segundo palo.

Entonces Central salió a buscar el empate y a los 45 minutos Juárez quedó solo por la izquierda, pero esta vez Broun salvó su arco en gran forma al tapar el mano a mano abajo y salir jugando.

En un mal primer tiempo sorprendió el dispar criterio aplicado por el juez Luis Lobo Medina, quien amonestó a Toledo por una sujeción en la mitad de la cancha, pero no aplicó el mismo criterio con una falta desde atrás de Machuca sobre Infantino, por la izquierda del ataque local.

El complemento ganó en emotividad entre un Central que fue a buscar el empate con más corazón y empujado por el apoyo de sus hinchas que con buen juego y que casi lo empata a los 12 minutos cuando Damián Martínez habilitó atrás al ingresado Octavio Bianchi, pero su derechazo fue salvado provindencialmente por el arquero Mele, al que le pegó la pelota. Tras cartón. Bianchi volvió a perdérselo con un cabezazo apenas alto.

La enjundia de Central casi le da rédito a los 24 minutos cuando Campaz pateó desde la derecha, la pelota rebotó en Esquivel y cayó en el techo del arco, por el segundo palo, con el arquero vencido.

Sin embargo Unión, que aguantaba como podía, también tuvo sus chances de contraataque, como a los 30 minutos cuando Machuca quedó solo por la derecha, pero estrelló su remate en la parte externa de la red y al minuto se lo perdió Cañete, quien la tiró a la popular alta de Regatas, solo frente al arco.

Hasta que a los 41 minutos el pibe Lautaro Giaccone, que había entrado a los 15 minutos, encaró desde la derecha, enganchó hacia el medio, gambeteó a dos defensores, se perfiló y sacó un zurdazo furibundo, que entró abajo, junto al segundo palo, en el golazo que electrizó al Gigante.

Y hasta el final Central sólo llegó con un cabezazo de Martínez Dupuy que salvó Mele en gran forma, en el ángulo superior izquierdo, y Unión se perdió otro gol en una volea alta de Zenón, solo por el segundo palo.

Central jugó mal casi todo el partido y regaló el gol en el primer tiempo, pero Unión no supo definirlo y el pibe Giaccone entró y metió un gol de otro partido para dibujarle una media sonrisa a sus hinchas que nunca faltan.

Síntesis del partido

Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Gino Infantino, Agustín Toledo, Walter Montoya e Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.

Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Oscar Piris, Claudio Corvalán y Lucas Esquivel; Imanol Machuca, Matías Gordillo, Luciano Aued y Ezequiel Cañete; Mauro Luna Diale y Daniel Juárez. DT: Gustavo Munúa.

Gol en el primer tiempo: 39' Luna Diale (U).

Gol en el segundo tiempo: 41' Giaccone (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Octavio Bianchi por Malcorra (C) y Luca Martínez Dupuy por Véliz (C); 15' Lautaro Giaccone por Infantino (C); 18' Francisco Gerometta por Vera (U) y Kevin Zenón por Juárez (U); 33' Bryan Castrillón por Machuca (U) y Junior Marabel por Cañete (U);42' Ismael Cortez por Damián Martínez (C); 45' Juan Cruz Komar por Quintana (C) y 47' Thiago Vecino por Luna Diale (U).

Amonestados: Vera, Gordillo y Luna Diale (U). Toledo y Campaz (C).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Gigante de Arroyito