Bryan J. Mayer: ¿Quién es el periodista santafesino que cubre el frente de guerra en Ucrania?

Un par de semanas después de que comenzara la "operación especial militar" rusa en Ucrania, Bryan J. Mayer viajó hacia la región de Lviv para cubrir la corriente de refugiados y movilizados que buscaba un futuro mejor mientras Rusia intentaba hacerse de Kyiv, la capital ucraniana. Todo ese trabajo del 2022, con una perspectiva mayormente humanitaria, se vio complementado con lo realizado este año, donde la prioridad a exponer es la vida de la tropa que opera en el frente, el impacto y el desarrollo de una guerra que lleva casi 9 años y que se potenció los últimos doce meses con la invasión militar.

El corresponsal de El Litoral (Santa Fe) y presentador de Canal 26 (Buenos Aires) integró tiempo atrás Sin Mordaza, con su trabajo normal: contar lo que pasa en los pasillos de la Casa Rosada y el Congreso de la Nación, como acreditado permanente en ambos sitios ofrece una mirada exclusiva de la situación política nacional. Ahora, recorre el frente de guerra centro, este y sur ucraniano en las regiones de Kyiv, Kharkiv, Zaporizhia y Lugansk de Ucrania.

Además, su formación en el Liceo Militar "Grl. Belgrano", con bases en las tradiciones de la caballería, cuyo pin porta permanentemente en su solapa como recuerdo de "una época maravillosa, con gente que quiero mucho y me dio los valores que marcan mi actitud de avance"; sus años como presentador de la comunicación institucional del Ejército Argentino y su fuerte cercanía con los integrantes de las Fuerzas Armadas del país le añadieron a su pasión por la comunicación una perspectiva que permite comunicar sencillamente un hecho táctico, castrense, a la población en general y plantear los fenómenos bélicos desde otro enfoque, incluso con aportes y entrevistas de militares eruditos que son ignorados por la masa de la prensa . Esto hace que se lo encuentre como uno de los únicos periodistas del rubro en Argentina, exponiendo situaciones y reclamos que muchas veces son ignorados u omitidos por las propias autoridades castrenses, generando acalorados cruces con las altas esferas política con esa agenda. De hecho, fue eso lo que lo alejó de un rol orgánico, "tuve que renunciar por hacer lo que hacía antes de que me convoquen: hacer preguntas y exponer la realidad para saber dónde estamos parados y dónde queremos ir", explica quien fue distinguido por la provincia y ciudad de Santa Fe, además de Rafaela, por su primera labor en Ucrania. Quizá por eso, rápidamente compara el escenario con el país en crisis bélica: "acá, los ucranianos, tienen bien claro que la prensa es indispensable para trabajar conjuntamente con la sociedad y que la libertad de su desarrollo es indispensable. En esta ocasión, que trabajé a diario con militares, tuve acceso a todo lo que pedí y ellos respondieron incluso acusaciones del discurso ruso, que los tilda, por ejemplo, de nazis y nadie se enojó ni censuró a nadie. Se trata de reconocer, aclarar o ayudar a entender las distintas aristas de la realidad, no de atropellar al que no pregunta lo que le pido", apunta el periodista de 24 años.

En comunicación desde Ucrania, Bryan resalta que "aquí la invasión sigue como al principio: Rusia no cesa sus ataques y Ucrania no claudica. La diferencia es el desgaste que ambas partes tienen en sus respectivas falencias". En ese sentido, sin embargo, augura "una extensa guerra en tanto y en cuanto Rusia continúe recibiendo apoyo económico de sus aliados, pese a las sanciones occidentales, y mientras Ucrania continúe recibiendo apoyo militar y financiero de los miembros de la OTAN y adeptos".

Sobre la actitud de los ucranianos movilizados al frente con o sin experiencia militar, el santafesino resalta que "muchos tienen temor o incertidumbre, que es lo lógico a nivel táctico, pero todos están motivados y convencidos de lo que están haciendo y para qué". Según Mayer, "tiene que ver con que hay una coherencia entre lo que las autoridades políticas y militares señalan en sus discursos y lo que luego realizan en los hechos. Eso genera confianza y motivación no sólo en la tropa que debe ofrendar su vida, sino en el resto de la sociedad que apuesta en una mayoría casi total a la línea que traza Zelensky y su plana mayor". Por otra parte, "no hay que descuidar su situación económica: cobran miles de dólares por servir a su país, con una inflación anual menor al 30% pese a la guerra".

Sobre el armamento utilizado, Mayer reconoce que "a excepción de los vehículos de transporte y algunas armas, todo lo demás forma parte de lo entregado por occidente: desde armas de infantería, pasando por antitanques hasta vehículos tipo Hummer". En este punto también destaca que "los ucranianos ven con entusiasmo el tv esfuerzo de su gobierno por darles el armamento y la capacitación necesaria, en los tiempos acotados posibles, para que puedan responder de alguna forma a lo que se les está exigiendo y no tener que estar improvisando o corriendo directo al suicidio. Sienten que el compromiso es compartido, va y vuelve".

Preguntado sobre la posibilidad de trazar un paralelismo entre la situación militar ucraniana y la argentina, Bryan asegura encontrar como "común denominador la vocación de servicio del soldado" pero que es imposible encontrar similitudes "entre un gobierno que reconoce a sus Fuerzas y otro que no; entre jefes de esas Fuerzas que piensan cómo cuidar a la persona que va al frente y otros que sólo piensan en su círculo elitista para mantener el status qúo que le da un gobierno afín". Retomando lo discursivo, el corresponsal de guerra agrega que "en Ucrania no existe que un comandante tome posicionamiento público sobre un tema de relevancia estratégica sin consultar antes al presidente, para que este luego lo desacredite. Todo está coordinado en reuniones de alto nivel y se trabaja sobre una sola línea; incluso se nota en el llano, en la población civil: aquellos que no votaron a Zelensky en las últimas elecciones se encolumnan detrás de él porque es el líder y no es momento de especulaciones, ni mucho menos para que un general vaya en sentido contrario de un presidente constitucional".

Sobre la guerra en general, Mayer cuenta que sigue "sorprendido porque en un golpe de vista rápido la guerra no existe, por la normalidad en el quehacer diario, pero cuando uno pasa un rato en el entorno o escarba un poquito, se encuentra con lo peor de ella: destrucción, muertes, sirenas y más ataques". Ante esto, recuerda que "ningún ucraniano entrevistado indicó imaginar una invasión y una guerra con semejante escala, eso es un llamado de atención para quienes gobiernan en la geopolítica actual sobre el eje de que no hay hipótesis de conflicto para su soberanía. La guerra llega sin mayor preaviso, depende de cada Nación estar preparada para defender su soberanía o mantenerse en debates triviales o egoístas".