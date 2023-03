Canje de títulos del Fondo de Anses: nuevo ataque a las condiciones de vida de los jubilados

A partir de la decisión del Gobierno nacional de canjear los títulos en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, surgieron numerosas voces opositoras a pesar de que Fernández y Massa aseguraron que sería beneficioso para la entidad.

El abogado especialista en seguridad social, Eduardo Cóceres, recordó ser uno de los primeros en plantear la estatización de los fondos de las AFJP pero no los manejos que hicieron los sucesivos gobiernos con los mismos.

"La estatización estuvo bien, pero con el paso de los años me di cuenta que había que poner una cláusula de intangibilidad de los fondos. Es decir, esos fondos son de los activos para proteger su futura jubilción y no se tienen que utilizar para otras cosas. Por supuesto que reaccionaron contra esa crítica y quedó así. Se formó un comité de seguimiento de esos fondos y hay una responsabilidad que tendrán que asumir, hay un comité ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad", comentó al aire en Cadena OH!

"El Fondo está constituido por billones de pesos y por dólares. Los pesos practicamente desaparecieron y fueron canjeados por bonos defaulteados del Gobierno. Podríamos decir que tenemos 11 billones de pesos pero en realidad son papeles que están firmados y no los quiere comprar nadie. Lo que nos quedaba como algo poderoso y sustentable, son las acciones que tienen en las empresas en dólares. Eso permite al Gobierno tener un control de determinados bancos y empresas en sus acciones que están en dólares y tienen garantía del gobierno de Estados Unidos por estar en esa moneda. El Gobierno mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) 164/2023, obliga a la Anses y otros organismos públicos transformar esos títulos valores en dólores pesificarlos y transferirlos. Con lo cual Anses va a quedar de nuevo con pesos y desaparecen los dólares. Esto significa un daño terrible. Los dólares tienen garantía internacional y se los cambia por pesos que sabemos que están devaluados y deja a este Fondo practicamente vaciado en su totalidad", explicó en diálogo con Hugo Isaak.

Para el entrevistado, el Gobierno dicta un acto ilegítimo porque utiliza un DNU cuando está en funcionamiento el Congreso. "Esto debería haber sido discutido democráticamente. Si se presentan las denuncias penales y los amparos ante la Justicia, se podría dejar sin efecto la medida", remarcó.

Por otra parte, el Estado nacional está haciendo uso de fondos que no son de su propiedad, son de los trabajadores que los hicieron a través de sus aportes, que eran para garantizar el futuro de su jubilación.

"En estos tres años han sido tantas las mentiras que se pueden enunciar. Cuando el Gobierno prometió eliminación de las Leliqs para darle aumento a los jubilados; cuando propuso el 20 por ciento de aumento a los jubilados, que no cumplió; cuando declaró la emergencia previsional a los jubilados; cuando modificó la movilidad jubilatoria que estaba ligada al aumento del costo de vida, y la bajó, lo que le produjo a los jubialdos una pérdida de 120 mil millones de pesos, que fue el mayor ajuste que se produjo. Todo fue para pagar al Fondo Monetario Internacional, lo mismo con la licuación de los pesos del Fondo y ahora va por los bonos en dólares, que cotizan en 100 pero el Gobierno lo va a vender en 20".

Lo que llama la atención para Cóceres es que Massa dijo que va a someter su decisión a un dictamen de la UBA, de la facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires. "Qué decisión política puede ser seria si la toman, dictan el DNU, y después dejan la decisión en manos de un grupo de economistas. Es una ridiculez, nunca un gobierno cayó tanto. Es un problema muy grande para los jubilados, pero el problema acá es general, es el de los activos, de los que se van a jubilar", dijo por último.

Escuchar también audio completo: