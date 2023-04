La localidad de Serodino salió segunda en el Mundial de Tanques de Agua

La localidad santafesina de Serodino salió segunda en el Mundial de Tanques de Agua con un innovador dinosaurio. Compitió con un tanque con forma de OVNI de la localidad de Córdoba.

La creadora de la iniciativa, Mariana Sanguinetti, es oriunda de La Plata e impulsa la idea desde hace varios años.

"Hace tres años que tengo la cuenta que se llama Tanques de Agua, que funciona como archivo colaborativo, es una colección de imágenes de tanques de agua que me mandan personas del país y del mundo", comentó.

"Me empezaron a interesar los tanques, sus formas y diseños, más que nada los de abastecimiento de ciudades. Me llamaban la atención los diseños y estructuras, empecé a fotografiarlos y subirlos en mi instagram personal. Eso funcionó como una invitación para que las personas saquen fotos a tanques y a prestar atención. Sirvió para despertar una mirada distinta de lo cotidiano, esa es la intención de la cuenta", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

La entrevistada comentó que la final "fue muy peleada". "El tanque de Serodino dio pelea, los resultados fueron ajustados. El ganador fue un tanque de Arroyo Cabral, de la provincia de Córdoba, que parece un ovni. Todos los años organizo los premios, a principio de año, siguiendo la lógica de los Óscar y los Martín Fierro. Este año veníamos muy cebados con el mundial de fútbol, así que fue una buena oportunidad".

"Hubo mucha gente votando. Me puso contenta porque mucha gente me escribió diciendo que no conocían los tanques, que viven cerca, y esto permite conocer las provincias".

Por su parte, Juan Pio Drovetta, presidente comunal de Serodino, explicó que el dino "Está dentro del contexto del Laberinto Saer, en honor a Juan José Saer un escritor que nació en Serodino. En ese espacio hay vinculaciones con dinosaurios, es una forma de atracción para niños y jóvenes. Se pueden encontrar muchas cosas de esa era", apuntó.

