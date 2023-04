Larreta: "No voy a decidir desde Buenos Aires la interna de Santa Fe"

En exclusiva con Carlos Delicia, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), abordó distintos temas de la actualidad.

En primer lugar, hizo alusión al desdoblamiento de las elecciones en CABA. "Hay una diferencia en este tema, pero en el resto tenemos coincidencias y la unidad de Juntos por el Cambio está fuera de toda discusión", comenzó diciendo.

Y continuó: "Lo único que estoy haciendo es algo tan sencillo como cumplir con la ley. Decidí que sea el mismo día porque si la separábamos, los porteños tenían que votar seis veces. También decidí que a la boleta única uno la puede instrumentar de dos maneras: boleta única de papel o electrónica".

Consultado sobre lo que puede llegar a ocurrir en la provincia de Santa Fe, el jefe de gobierno porteño sostuvo que "en la última elección, tuvimos cuatro listas, todas cruzadas. Decían que iba a ser un problema, pero funcionó perfecto. Desde el PRO, en la ciudad de Santa Fe tenemos a Sebastián Mastropaolo; también está Gisela Scaglia, que tiene mucha experiencia, y Juan Pablo Poletti".

"Entiendo que también hay algunas conversaciones con personas del socialismo, pero ya pasamos por eso en Santa Fe y funcionó muy bien. Lo que yo no voy a hacer, es decir quién tiene que ir, quién no, quién va arriba, quién baja; no voy a decidir con el dedo desde acá de Buenos Aires".

Asimismo, dijo que está "recorriendo el país para conocer, para aprender, para estudiar los temas y entender bien la realidad productiva de cada lugar de la Argentina. Y añadió. "El enojo de la sociedad es entendible. En un país que tiene 100% de inflación, casi 50% de pobreza, ¿cómo no va a estar enojada la gente? No pueden salir a la calle porque tienen miedo. La pregunta es cómo se soluciona eso".

Para Larreta, "esto se soluciona con diálogo. Sé lo que es gobernar, sé lo que es tomar decisiones que siempre son difíciles. La Argentina necesita paz, desarrollo, trabajo y progreso".

Según el jefe de gobierno porteño, "en CABA tenemos el delito más bajo de la historia. ¿Cómo se hace? Con decisión política y un plan. Hay que tener un plan, un plan integral. No hay una medida mágica".

Se trata de "más policías, mejor capacitados, mejor entrenados y mejor equipados. Tenemos cámaras de seguridad que cubren toda la ciudad y son cámaras inteligentes que detectan cuándo hay irregularidades".

"Nosotros metimos presos a más de 2.000 delincuentes que estaban caminando por la ciudad: violadores, ladrones, asesinos, todo tipo de delincuentes; hoy están presos gracias al reconocimiento oficial.

Educación en Buenos Aires

Para Larreta, "sin educación no hay porvenir, no hay futuro" y añadio: "La gran mayoría de los docentes es gente de vocación que entró a la docencia porque le gusta, porque le gusta estar con los chicos. Ahora, si tenés un gremio que promueve que no se trabaje, que promueve hacer un paro por cualquier cosa, que día por medio estén haciendo huelga, todo eso no funciona".

"Acá en la Ciudad de Buenos Aires los gremios son muy kirchneristas, son políticamente en contra. Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo porque la educación acá es prioridad".

Dicho esto, agregó: "Cuando en el 2021 cerraron las escuelas, el gobierno nacional decidió cerrar las escuelas. Yo me planté y no cerramos las escuelas. La educación acá es una prioridad".

Turismo en Buenos Aires

"El año 2019 fue el récord histórico de turismo en la ciudad de Buenos Aires: 3 millones de turistas extranjeros. Nosotros le damos muchísima importancia al turismo y promovemos el turismo gastronómico; posicionamos a Buenos Aires como capital gastronómica".

"¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que se redujeron los vuelos. En el gobierno de Mauricio Macri habían aumentado mucho los vuelos tanto internacionales como dentro de la Argentina. La Argentina es un lugar maravilloso, pero si no hay vuelos la gente no puede llegar".

"Tenemos que volver a promover la política del gobierno de Mauricio Macri donde había mucho más vuelos e incluso mucha más conectividad con todo el interior. Sobre todo esto de los bajos costos, que era muy barato venir".

