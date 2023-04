Joan Laporta: "Barcelona nunca intentó sacar ventajas deportivas"

El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, aseguró este lunes que el club catalán "no realizó jamás ninguna actuación" para obtener una ventaja deportiva gracias a los árbitros y denunció "una campaña de desprestigio" a raíz del caso Negreira en el que se investiga una presunta corrupción por pagos al referato.

"El Barcelona no ha realizado jamás ninguna actuación que tuviese como objetivo final o como intención alterar la competición para conseguir algún tipo de ventaja deportiva" subrayó Laporta ante los medios españoles reunidos en el Auditori 1899 del estadio Nou Camp para referirse al denominado caso Negreira.

El dirigente "azulgrana" rechazó las sospechas generadas tras abrir la justicia española una investigación por los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y que apunta a expresidentes del Barcelona como Sandro Rosell y Josep María Bartomeu.

"El barcelonismo está sufriendo desde hace dos meses una campaña de desprestigio que no tiene nada que ver con la realidad. En nuestra historia somos un modelo de deporte. Ganamos gracias al esfuerzo y al talento. Cuando lo hacemos, lo celebramos juntos, Y cuando perdemos, no buscamos excusas" agregó Laporta en declaraciones recogidas por la agencia de noticias AFP y el diario Mundo Deportivo.

El principal dirigente del club "culé" dijo: "Nos gusta ganar. Y nos gusta ganar jugando bien, sin ayudas arbitrales. Tenemos detractores, a veces por envidia, que ahora vuelven. Ninguna campaña de desprestigio conseguirá que el Barcelona deje de ser un modelo en el fútbol mundial".

"Cuando salió el caso Negreira dije que no era una casualidad. Encargué a profesionales externos al club que elaboraran un informe. Ahora tengo más información y ya puedo afirmar que el Barcelona no ha realizado nunca ninguna actuación que tenga como finalidad o intención adulterar la competición para tener una ventaja deportiva", amplió.

"La agencia tributaria -agregó- no ha podido demostrar que los pagos realizados hayan podido afectar a algún resultado. Y no lo han podido demostrar porque no eso no ocurrió ni era posible. Las facturas están detalladas por transferencia bancaria y están documentadas en las cuentas del club. No ha habido ánimo de ocultar nada. Los informes deportivos encargados han tenido transparencia".