Larreta: "Este gobierno fracasó, peor no podemos estar"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció hoy luego del anuncio del presidente Alberto Fernández en el que informó su decisión de de no ir por la reelección: "Es una muestra más del fracaso de este gobierno, de todo el kirchnerismo y de Cristina Kirchner".

Desde Rosario, en una charla informal con periodistas de la ciudad, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, cuestionó la realidad económica que afronta el país y responsabilizó al jefe de Estado. "Él gobierna hasta el 10 de diciembre", afirmó.

Este gobierno fracasó. pic.twitter.com/3YxEH8Kr5N — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 21, 2023

"Arriba del 100% de inflación, arriba del 40% de pobreza y 50% los más chicos. Un país que no tiene reservas y donde la inseguridad se les está yendo de las manos. El Gobierno es un fracaso", advirtió.

Rosario y Santa Fe

Respecto a la conformación del Frente de Frentes, que se llamará "Unidos Para Cambiar Santa Fe", el jefe de Gobierno de CABA opinó: "A mí me parece bien la consolidación de Juntos por el Cambio y me parece bien que tengamos actitud de seguir ampliándonos y sumando, a mí me parece bien eso. Ahora, yo respeto el federalismo, el federalismo empieza por casa, no voy a venir de Buenos Aires a decir, tal tiene que ser candidato, el otro el segundo, el tercero, eso lo tienen que organizar, ordenarlo Santa Fe".

Lo mismo anticipó hace algunos días, cuando en una entrevista exclusiva con el periodista Carlos Delicia, para Sin Mordaza TV, Larreta aseguró: "No voy a decidir desde Buenos Aires la interna de Santa Fe".

Mirá también la nota completa:

En la misma línea, desde Rosario, el precandidato a presidente manifestó que "así como vamos a ganar a nivel nacional, vamos a ganar en Santa Fe. Y tenemos que trabajar en forma coordinada con el plan que estamos llevando adelante para la Argentina, con el cual vamos a bajar la inflación, vamos a mejorar la seguridad, pero tiene que estar alineado con el plan de la provincia y después el plan de cada ciudad".

"Eso requiere definitivamente cambiar la coparticipación y que cada provincia tenga mayor acceso a los recursos"

"Creo que el problema más estructural es que la Argentina vuelva a ser un país federal, como dice la Constitución y como lo soñó Alberti en sus famosas bases, hoy somos más unitarios que nunca, y esto que digo no es una opinión, es un dato. Eso requiere definitivamente cambiar la coparticipación y que cada provincia tenga mayor acceso a los recursos. Y después son los santafesinos los que deciden cómo se usan esos recursos, si quieren hacer una ruta, un puente, una escuela, una vivienda, o lo que los santafesinos definan. Hoy tienen que ir a lidiar, o casi ir a mendigar, al gobierno nacional para que les pague una obra. Esa es la realidad del país unitario que vivimos hoy, que fue una decisión de este gobierno", cerró Larreta.