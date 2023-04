Jugador de Central sufrió un accidente automovilístico

Este lunes no arrancó de la mejor manera el plantel de Central que entrenó en el predio de Arroyo Seco. Un futbolista del plantel profesional sufrió un accidente con su auto.

Según el partido de prensa del Canalla, cuenta que el jugador "camino al entrenamiento en el predio de Arroyo Seco, nuestro delantero Alejo Veliz sufrió un accidente automovilístico. Fue socorrido por sus compañeros e integrantes del cuerpo médico y sólo hubo daños materiales".

Y agregó que "el jugador pudo practicar sin problemas".

Camino al entrenamiento en el predio de Arroyo Seco, nuestro delantero Alejo Veliz sufrió un accidente automovilístico. Fue socorrido por sus compañeros e integrantes del cuerpo médico y sólo hubo daños materiales. El jugador pudo practicar sin problemas. pic.twitter.com/jYvzW1ZqLj — Rosario Central (@RosarioCentral) April 24, 2023

"Me llamó Alejo y me dijo que lo chocó un camión y que perdió el control. Él está bien y lo asistieron sus compañeros. Está asustado por el choque, pero el club lo revisará. Es imposible que no se haya dando cuenta del choque", dijo el representante del jugador a Cada Día (El Tres)