Millonario robo a un automovilista que salía de una financiera céntrica

Un automovilista que salía de cambiar dinero fue asaltado en cuestión de segundos por motochorros en un semáforo frente al Monumento Nacional a la Bandera. Según relató la víctima, robaron un maletín con un millón de pesos y se fueron a contramano por Córdoba.

“Soy de Villa Constitución. Vine a renovar el carnet y a cambiar plata. Paro en el semáforo, me revientan los dos vidrios y me sacan un bolso con dinero. Desde que retiré el dinero y me robaron pasaron cinco minutos”, contó.

La víctima agregó que uno de los motochorros, después de romperle uno de los vidrios del vehículo le ordenó que agache la cabeza. “No sé si me estaba apuntando con un arma. Fue un golpe, escuché «Agachá la cabeza» y otro golpe a otra ventanilla. Ahí se llevó el maletín”, contó.

“Era un millón de pesos por un cambio que había hecho. Me estaban siguiendo. De la agencia hasta acá fueron dos minutos. Te da dolor, impotencia, angustia. Estamos en una cruel vida donde nos puede pasar cualquier cosa”, cerró.