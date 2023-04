Corrida cambiaria: el rechazo al peso y la pérdida del poder adquisitivo

Si bien el dólar paralelo bajó cerca de 20 pesos el día de hoy, la corrida cambiaria de las últimas semanas genera preocupaciones y gran pérdida del poder adquisitivo. Lo que se puede analizar es un cansancio de las personas con el peso y la necesidad de comprar dólares para ahorrar o gastar el dinero lo más rápido posible para no perder.

"Más allá de la baja del dólar de hoy, hay margen para estar preocupados. La escalada de estas últimas semanas nos marca un hartazgo de la gente con el peso, tratar de sacárselo de encima lo más rápido posible. Quienes no tienen capacidad de ahorrar gastan el dinero en los insumos básicos, en definitiva, para no tener pesos que pierdan valor", comentó el economista Aldo Abram.

"Esta caída de la demanda de la gente incentivó esto. El Banco Central viene para financiar al gobierno y le saca poder adquisitivo a nuestra monera, sacándonos con impuesto inflacionario recursos para darle al Estado".

En este sentido, la "frutilla del postre" fue para el entrevistado, hablar de crisis política con una supuesta salida de Sergio Massa. "Se está colaborando en ese sentido para que esto se precipite. Lo que está haciendo el presidente es de una enorme ignorancia o necedad, o lo que han hecho muchos gobiernos antes entendiendo lo que está pasando: deciden echarle la culpa a un tercero. Esto es un problema, porque muchas veces se compra ese mensaje".

Así, no se aprende de las experiencias porque siempre es más fácil comprar que la responsabilidad es ajena, "no del gobierno al cual votamos, por eso somos responsables de lo que nos pasa".

Para el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, no se ve una reacción firme del Gobierno y eso mantiene la incertidumbre.

"En las últimas jornadas el Banco Central y el gobierno intervinieron fuerte vendiendo bonos en dólares, que son sustitutos imperfectos con los dólares; pero son muy rentables e implica que nos va a salir carísimo a futuro. Por ahí en vez de comprar dólares, compro esos bonos. La gente no quiere más pesos, con esto le están dando una alternativa muy rentable. Eso baja la presión sobre los tipos de cambio paralelo, pero no es una medida de fondo", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Creo que es muy poco probable que este gobierno y su equipo económico puedan hacer algo. En el mejor de los casos van a prolongar la agonía, que no es un tema menor. Si estallamos por los aires nos vamos a empobrecer muchísimo todos, por eso mantenerlo es un mérito. Si se sostiene, el próximo equipo recibirá la economía al borde del colapso. El único problema que sí es grave que la credibilidad del equipo actual, es casi nula. Tienen una interna feroz que no pudieron tenerla puertas adentro para trasmitir confianza ni preocupar, la expusieron poniendo en duda al ministro de Economía que es el único que mantiene alguna confianza en la gente", dijo por último.

