La Municipalidad cedió el terreno para la construcción de un nuevo centro de salud en barrio Yapeyú

En el marco del Plan Integrar que se lleva adelante en barrio Yapeyú, la Municipalidad cedió un terreno al gobierno provincial para la construcción de un nuevo centro de salud. Con ese objetivo se firmó un acuerdo de partes para el traspaso por 50 años de la parcela de tierra ubicada en 12 de Octubre y pasaje Francisco Miguez, cuya superficie es de 912 m2. La rúbrica estuvo a cargo del intendente Emilio Jatón y el director de la Región Santa Fe del Ministerio de Salud, Rodolfo Roselli.

Tras la firma del acuerdo, Jatón recordó que el actual centro de salud ubicado en 12 de Octubre y Teniente Loza “nació en el 2005 como un modular y ya no resiste más, porque fue pensado para un tiempo muy corto y su uso se extendió. A este centro de salud vienen vecinos de todos los barrios de la zona; pero el sector está creciendo y se necesita un nuevo lugar”, afirmó.

El intendente mencionó que “este barrio ha crecido y seguirá creciendo. Hoy tenemos un hermoso bulevar con más iluminación y cuidado por los mismos vecinos para que no haya más basurales. Entre todos tenemos que hacer un barrio mejor y entre las necesidades, surge la de un centro de salud nuevo”, dijo.

Del mismo indicó que “este terreno, que es municipal, hoy se lo estamos donando a la provincia para que construya uno nuevo y donde está el viejo, vamos a tener una plaza”. Según se explicó, una vez finalizadas las obras de construcción del Centro de Salud, la provincia deberá desafectar el uso del equipamiento actual ubicado en 12 de Octubre y Teniente Loza, esquina suroeste, y devolverlo al estado municipal, que construirá allí la nueva plaza.

El mandatario explicó que “el proyecto del centro de salud ya está realizado, ahora resta que se licite, pero es muy importante que no tenga marcha atrás en términos jurídicos ni económicos, para que cuando venga el próximo gobierno sea una obligación hacerlo”.

“Hoy iniciamos un gran sueño, pero a los sueños hay que trabajarlos para que se concreten”, dijo Jatón.

Antes de cerrar, agradeció la presencia de las y los vecinos, ya que, afirmó, “es imposible cambiar las ciudades y los barrios si ellos no están, si no ayudan, si no participan, si no se comprometen. Estamos en el buen camino y lo vamos a conseguir entre todos”, finalizó.

Por su parte, Roselli en representación del gobierno provincial, remarcó que “este primer paso se debe fundamentalmente al esfuerzo de los vecinos y las vecinas, por eso el agradecimiento es para ellos y también para el intendente Emilio Jatón. Será nuestro compromiso seguir avanzando para que Yapeyú tenga el centro de salud que se merece”, concluyó.

Continuar con las obras

La directora de Santa Fe Hábitat de la Municipalidad, Paola Pallero, aseguró que “estamos dando un gran paso, otro más de los que venimos ya construyendo junto con los vecinos, vecinas e instituciones. Hoy cedimos este terreno municipal a la provincia para la construcción de un nuevo centro de salud que viene demandándose desde hace varios años, porque el que existe ya es muy chico en relación a la demanda”, mencionó.

Siguiendo esta línea, Pallero recordó que desde el inicio de la gestión del intendente Jatón “venimos trabajando en la zona, como se hace con las obras de infraestructura. Ya tenemos más del 50% de avance en los trabajos de accesibilidad, conectividad, desarrollos pluviales y alumbrado público, entre otros”.

Antes de cerrar se mostró muy contenta “porque este es otro paso que viene a complementar el desarrollo urbanístico de todo el noroeste de la ciudad”. En ese sentido, indicó que “con el bulevar 12 de Octubre estamos dando mayor relevancia comercial, accesibilidad y conectividad a todo el sector. Lo principal es seguir trabajando juntos para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad tengan las mismas oportunidades”, dijo, por último.

Crecimiento del barrio

Víctor Miranda es integrante de la vecinal Ceferino Namuncurá y contó que “hace rato que venimos tramitando un centro de salud nuevo porque es precario el lugar que tenemos y el barrio es grande”. Del mismo modo, dijo sentirse “muy contento porque el intendente Jatón cedió el lugar para que la provincia pueda construir un centro de salud”.

El vecinalista hizo referencia a cómo mejora el barrio con las distintas obras que se están ejecutando: “Se ve mucho el cambio, se ve el nuevo bulevar, las calles y la iluminación. Sabemos que falta, pero se está logrando. Hace mucho que no se hacía algo en el barrio; pasaban los gobiernos y el barrio seguía igual, sin avances, pero ahora, de a poco se está haciendo”.

Miranda destacó el rol de las instituciones, por ejemplo, para la construcción de la nueva plaza. “Eso sale por la Red de Instituciones, un grupo que para el barrio es fundamental. Tuvimos muchas reuniones y finalmente se va a hacer un espacio deportivo y recreativo”, contó esperanzado. “Es una alegría enorme porque hoy no tenemos una plaza para que nuestros chicos vayan a jugar”, cerró el representante de los vecinos.