Colón perdió con Defensa y Justicia y se terminó el invicto de Néstor Gorosito

Defensa y Justicia venció por 2 a 0 a Colón de Santa Fe en en un encuentro jugado esta tarde en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela y válido por la 14ta. jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles del "Halcón" fueron anotados por el delantero Gastón Togni en dos oportunidades, a los 23 y 25 minutos de la primera y segunda etapa, respectivamente.

Síntesis del partido

Defensa y Justicia: 22-Ezequiel Unsain; 32-Agustín Sant'Anna, 6-Nazareno Colombo, 25-Tomás Cardona y 3-Alexis Soto; 5-Kevin Gutiérrez, 19-David Barbona, 8-Julián López, 27-Santiago Solari y 11-Gastón Togni; 29-Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Colón: 17-Ignacio Chicco; 33-Facundo Garcés, 21-Paolo Goltz y 40-Rafael Delgado; 21-Eric Meza, 14-Baldomero Perlaza, 5-Cristian Vega, 34-Stefano Moreyra y 22-Juan Pablo Álvarez; 30-Santiago Pierotti y 9-Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Goles: PT 22' Gastón Togni, de tiro libre (D); ST 24' Gastón Togni (D).

Cambios: ST 0' Julián Chicco x Vega (C); 13' Carlos Arrúa x Moreyra (C); 21' Lucas Acevedo x Goltz (C) y Tomás Galván x Álvarez (C); 22' Gabriel Alaniz x Solari (D); 30' Tomás Escalante x Barbona (D); 34' Augusto Schott x Meza (C); Gonzalo Castellani x J. López (D) y Juan Miritello x N. Fernández (D).

Amonestados: Colombo (D); Delgado y Chicco (C).

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Fernando Echenique.