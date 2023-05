Corach aseguró que Brilloni va a continuar en el cargo

A la salida del encuentro, Corach ratificó al ministro de Seguridad Claudio Brilloni en su cargo en la cartera de Seguridad. "Quiero ratificar que el ministro es Claudio Brilloni; me parece importante esa aclaración ante rumores malintencionados".

"Los resultados obtenidos claramente no satisfacen no solo a la población de Rosario, sino tampoco a nosotros, como gobernantes; lo que vinimos a exigir acá es mayor compromiso de todas las fuerzas a la hora de combatir el delito, mayor presencia que es una de las cosas que más nos reclaman, no quiero escuchar más que la policía no está en la calle ni de la ausencia de los móviles en la calle", explicó.