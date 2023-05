¿Por qué Guillermo Francella no colaboró en la colecta para Independiente?

Guillermo Francella, hincha fanático de Racing, fue consultado por la colecta que está realizando Santiago Maratea para pagar las deudas de Independiente y fue contundente al explicar por qué decidió no colaborar con la causa.

En diálogo en TNT Sports, el actor fue consultado, en el estreno de su nueva película La Extorsión, por el presente de su clásico rival y aseguró: "No le donaría a Independiente porque nos han verdugueado toda la vida. Nosotros vivimos lo que vivieron ellos en su momento y nos lastimaron mucho, muchas cargadas".

"Jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla de ellos permanentemente y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos. A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así por las malas conducciones que tuvo", sostuvo sobre la Academia.

Por último, recordó cuando Racing tuvo que pasar por la misma situación que El Rojo: "Lo viví con Racing y lo sufrí mucho, que llegó a esa situación también por muy malas gestiones. No me gusta que pase eso, la verdad que me da mucha pena ver así a Independiente".

Fuente: Ciudad Magazine