Talleres de filosofía en Santa Fe: grandes preguntas desde la vida cotidiana

La profesora de filosofía María Noel Candioti puso en marcha talleres de filosofía para discutir la vida cotidiana, las acciones y las decisiones de cada persona en un contexto determinado.

"Hace unos años la filosofía no se daba en el secundario como materia, pero yo siempre tenía preguntas. Me movilizaban mucho las preguntas filosóficas. Cuando empecé a indagar en hacer filosofía, en mi familia no fue del todo bien recibido, lo tomaban como algo abstracto. Empecé a estudiar comunicación social y tuve un profesor de filosofía que me voló la cabeza, y ahí me decidí. Muchas veces los profesores definen proyectos, el sentido de muchas cosas. Dejé la carrera de comunicación social, busqué filosofía en Santa Fe, no existía en las universidades y entré a un instituto de profesora de filosofía", explicó al aire en Cadena OH!

"Di clases en muchas instituciones educativas de nivel secundario y también en nivel superior, en todo tipo de carreras. En algunas había que seducir con la filosofía, ver cómo llegar a carreras como administración de empresas, por ejemplo".

Para la entrevistada, el debate sobre filosofía se profundizó con los nuevos divulgadores como José Pablo Feiman que hizo en Canal Encuentro, por ejemplo, Dario Sztajnszrajber, o las series de Netflix como Merlí, que todos vieron y tuvo repercusiones.

Respecto a sus talleres, afirmó que "sigue habiendo mucho miedo" ante lo desconocido, puesto que se considera a la filosofía como algo abstracto y desconocido.

"Entonces mi idea es explicar que no necesitan conocimiento previo, los invito a una clase, a que conozcan. La filosofía está totalmente vinculada a todo lo que nosotros pensamos y hacemos diariamente. Qué es el bien, para qué hago esto, cuál es mi proyecto. Todos estamos comprometidos con temáticas filosóficas. Cuando se animan se dan cuenta que les gusta, que les entusiasma. Se genera una amplitud en la filosofía, que a mí me encanta", apuntó en diálogo con Hugo Isaak.

En este sentido, afirmó tener alumnos desde los 17 hasta los 65 años y de diferentes procedencias. Cada uno tiene sus propias experiencias y así se achica la brecha generacional.

"Tomarnos las cosas con filosofía nos permite tomar decisiones y justificar nuestras acciones. El marco del taller supone la libertad absoluta para que todos puedan plantear sus perspectivas y con respeto, escuchar, aprender y proponer su mirada. La filosofía ofrece diálogo, no una discusión", expresó por último.

Para concurrir a los encuentros, es posible comunicarse a [email protected]

Escuchar también audio completo: