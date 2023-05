¡Colaboración bomba! Rusherking y María Becerra muy cerca tras su separación

Rusherking y María Becerra se separaron a finales de 2021 en medio un escándalo y versiones cruzadas; sin embargo, recientemente se conoció que participaron juntos de una nueva canción para la vuelta de "Los del Espacio".

"Los del Espacio", el grupo que originalmente estaba formado por Lit Killah, Tiago PZK, Rusherking, María Becerra, FMK y Duki, sumó a Emilia Mernes y anunció el lanzamiento de un tema para el jueves 1° de junio a las 21:00 hs.

"Tenían razón, volvimos. Los del Espacio mami 01/06 hacemos historia", escribió por su parte Lit Killah, junto a un adelanto del videoclip.

Vuelven los del espacio

"LOS DEL ESPACIO NO VOLVIERON, NUNCA NOS FUIMOS. 1/6 21 HS. SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA", publicaron todos los cantante en sus cuentas de Instagram. Rápidamente, "Vuelven los del espacio" se volvió tendencia en Twitter y los fanáticos celebraron la unión de los artistas para hacer música.

Durante los últimos días, tanto María Becerra como Duki promocionaron en sus redes sociales que iban a cantar juntos, lo que dio a entender que iban a realizar una colaboración solos; sin embargo, el martes 30 de mayo finalmente se conoció que se trataba de la vuelta completa del grupo.

Algo similar ocurrió con Rusherking y Tiago PZK, quienes "se pelearon" mediante un ida y vuelta picante en Twitter, dando a entender que uno le había pisado al otro la fecha de estreno de una canción.

"La pelea mental de quedarse callado o responderle a los wachines de twitter", disparó Tiago. "Por mi lado, ya le dije al big de correr la fecha del lanzamiento, después les digo cuándo. Los amo", escribió Rusherking por su parte.

Y PZK siguió: "En entrevistas hablan de unión, después te pisan todos el tema". El ex de La China Suárez no se quedó callado y arremetió: "Me mata Tiago tirando tweets como si tuviera razón jajaja. Bueno, ya fue, yo no me voy a pelear por esta boludez". Y cerró: "Lo peor es que la gente piensa que les estamos mintiendo jajaja. Si supieran que no nos da la cabeza, posta".

