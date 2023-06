Internaron a Silvina Luna: "Empecé otro camino"

Silvina Luna compartió en su cuenta de Instagram un video desde la sala de diálisis del Hospital Italiano y contó por qué está internada desde el jueves.

"Estoy en la sala de diálisis del Hospital Italiano, desde el jueves que estoy internada, supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la microbacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos, así que los estoy probando ahora acá internada, para ver si los tolero y está todo bien", detalló Silvina Luna.

"Por ahora viene todo perfecto, estoy contenta con eso. Empecé otro camino, que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir esta bacteria y después el trasplante", cerró la modelo.

Durante su paso por LAM (América) el 16 de mayo, Silvina contó: "Estoy atravesando por un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando, las transito como puedo. Se ha hablado de que necesitaba un trasplante urgente y no es así".

Y detalló: "Primero tengo que solucionar un tema también que tengo de salud, que desde hace un año tengo una bacteria, entonces hasta que no resuelvan esa bacteria, no me puedo trasplantar. No sería un trasplante urgente, ahora, sería una meta a llegar".

¿Quién le donará un riñón a Silvina Luna?

Silvina Luna (42) volvió a hablar de su salud, mientras lucha para vencer a la bacteria que se encuentra en su cuerpo para poder entrar a la lista del INCUCAI. La actriz reveló que su hermano se ofreció a donarle un riñón.

En diálogo con Catalina Dlugi, Silvina Luna dijo: “Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas y quiero ir paso a paso”, explicó en Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Desde hace meses, la rosarina se somete a diálisis debido a la insuficiencia renal que está relacionada a la mala praxis ejecutada por el cirujano Aníbal Lotocki. “Tengo que hacerme diálisis tres veces por semana. Para entrar en la lista de espera para un trasplante de riñón, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Tengo que pensarlo como un paso a paso. Si pienso en todo lo que tengo que encarar, me agarra una ansiedad bárbara", expresó.

