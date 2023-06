Elba Marcovecchio cruzó a Morena Rial: "Habla porque tiene boca"

En medio del escándalo entre Morena y Jorge Rial, Jorge Lanata opinó sobre el conflicto y la hija del periodista no se lo tomó para nada bien por lo que aseguró que iniciaría acciones legales. De esta manera, la mujer del conductor de Periodismo para todos (El Trece) decidió responderle a la joven.

Si bien Lanata no emitió palabra al respecto, Elba Marcovecchio, esposa y abogada del periodista, salió al cruce con la hermana de Rocío. Así fue que afirmó no haber recibido ninguna demanda y expresó en Socios del espectáculo (El Trece): "¿Desde cuándo un periodista no puede expresar su opinión de un tema? Es muy llamativo que quiera denunciar cuando Jorge no hizo ninguna declaración calumniosa o injuriosa".

Indignada con la joven sentenció: "Morena habla porque tiene boca, con total impunidad y sin nada de nada para probar. Es una falta de respeto pero ¿qué vas a esperar de un burro más que una patada? la escucho hablar así de sus padres adoptivos, de su madre biológica... ¿qué podés esperar?".

"Yo no quiero hablar de ella por lo que es sino por lo que hace. No puedo dejar de pensar en el problema de salud que está pasando su padre, saliendo un de tema cardíaco... ¿era necesario hablar todo esto ahora?", concluyó molesta la esposa de Jorge Lanata sobre Morena Rial.

