Central pretende un importante resarcimiento para finalizar el contrato de Gaspar Servio

En el mes de abril de este año, Gaspar Servio fue noticia en Rosario Central, ya que Miguel Ángel Russo lo relegó del plantel y, desde aquel momento, no volvió a atajar. En estos días fue sondeado por un club paraguayo, pero el Canalla pretende un importante resarcimiento para finalizar su contrato.

Antes del partido que Central igualó 2 a 2 frente a Atlético Tucumán por la fecha 12 de la Liga Profesional, el arquero intimó al club por una deuda y le explicó al entrenador que no viajaría al Jardín de la República. Inmediatamente, la dirigencia auriazul se puso al día con el futbolista. Igualmente, el técnico decidió apartarlo del plantel debido a que no le gustaron los modos en los que manifestó su molestia y, además, desde el pueblo canalla observaron que su actitud no fue honesta ya que pretendía quedarse con el pase en su poder para ir a otra institución.

Durante la semana pasada, distintos medios paraguayos afirmaron que Tacuary tendría acuerdo de palabra con el portero de 31 años. Sin embargo, la comisión directiva de Central no pretende dejarlo ir con facilidad y pidió un elevado resarcimiento económico para finalizar el contrato de Servio que se extiende hasta diciembre de este año. Posiblemente, el club paraguayo no está dispuesto a pagar la suma requerida y eso descartaría su partida hacia el fútbol de aquel país.

A pesar de esta negativa, se espera que en estos días el jugador se siente con la dirigencia Canalla para encontrar la forma de destrabar el conflicto.