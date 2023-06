Anita Martínez: "Con Caro Losada queremos reformar el Senado"

Anita Martínez, actual concejal de la ciudad de Rosario y pre candidata a senadora departamental, dialogó por 30N con Carlos Delicia y Leonardo Mensa sobre los ejes de campaña y el análisis de la política actual.

La entrevistada se despachó con contundencia sobre las responsabilidades políticas ante la situación de inseguridad actual y la falta de políticas públicas al respecto. En ese sentido, afirmó querer "reformar por completo el Senado".

"Nadie habla de que en la provincia de Santa Fe no hay lugares para los adictos, de lo que sucede con los chicos que se crian en ambientes que los padres son adictos, delincuentes. Tenemos que cambiar la mentalidad de los chicos a través de la educación, porque nos siguen diciendo que quieren ser sicarios de grandes", comentó.

"En diez años venimos construyendo este espacio con Caro Losada, ahora como pre candidata a gobernadora, y yo voy con pre candidata a Senadora. Quiero reformar el senado de la provincia, no sólo porque tendría la posibilidad de representar a 24 localidades, Rosario es el departamento más grande, el que mas complicado está".

Para Martínez, más allá de la inseguridad y la educación, el departamento Rosario tiene el tema del transporte, el tema de la falta de recursos, los servicios, el tema que no haya un reordenamiento de conjunto.

"Quiero ser la que realmente reconfigure el senado departamental, quiero poner la verdad y la honestidad, colocar leyes importantes sobre situaciones reales que tenemos que abordar de otra manera. Es importante llegar con un cheque a las localidades, pero tampoco hay que olvidarse del territorio", destacó.

Respecto a su rol como mujer en la política, afirmó que "si los hombres no pudieron resolver nada, por qué no van a dejar el lugar a las mujeres. Cada experiencia nos sirve para aprender. Nos necesitamos como equipo, hombres y mujeres. A través del relato, el kirchnerismo ha impuesto, que sensibilidad es sinónimo de debilidad. Pero no es así. No tenemos por qué ocultar nuestra vida, no tenemos ataduras que nos permitan llevar adelante estas discusiones. Necesitamos una justicia independiente, no ligada al poder de turno".