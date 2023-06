Se realizará un concierto sinfónico - coral por los 450° años de Santa Fe

El Ministerio de Cultura anunció este miércoles la realización del concierto “Noche de Réquiem”, que se llevará adelante en la Basílica de Guadalupe, con la participación de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, el Coro Polifónico Provincial, la soprano santafesina Virginia Tola y solistas invitados, para celebrar los 450 años de la Fundación de Santa Fe. Será este viernes 23 de junio, a las 21:00, en la Basílica de Guadalupe (Javier de la Rosa 623, Santa Fe). Entrada libre y gratuita.

El anuncio ante los medios de comunicación contó con la presencia del ministro de Cultura de la provincia, Jorge Llonch, quien estuvo acompañado por el director de la orquesta, Silvio Viegas; la directora del coro, Virginia Bono y la soprano santafesina de renombre internacional Virginia Tola.

Al momento de las palabras, el ministro Llonch señaló: “En el marco de los 450 años de la ciudad, estamos muy felices de poder festejar con un concierto maravilloso que va a reunir a la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, una de las mejores del mundo, y al Coro Polifónico que nos representa con excelencia”. El funcionario también agradeció “que esté Virginia Tola en este concierto, que es una figura internacional; al igual que Silvio (Viegas, director de la orquesta) y Virginia Bono (directora del coro)”.

Luego, el titular de la cartera cultural agradeció “especialmente al Padre Olidio Panigo, párroco de la Basílica, por prestarnos el lugar; este lugar tan especial de la ciudad”, y cerró augurando que “ojalá quienes vengan a acompañarnos tengan el mismo entusiasmo que tenemos nosotros porque va a ser un concierto inolvidable”.

Por su parte, Tola narró que “hace 13 años que no canto con la Orquesta Provincial y con el Coro tuvimos algunas oportunidades, pero este proyecto en particular me pone muy orgullosa de poder participar y muy muy contenta y agradecida con esta invitación porque una siempre quiere volver a sus raíces, a su ciudad”.

Asimismo, la reconocida soprano añadió: “Cada vez que vengo aquí me nutro y luego salgo al mundo, pero necesito nutrirme de mi gente, de mi música, de mis músicos que luego tengo la suerte de verlos, porque hay muchos integrantes de la orquesta, que han estado tocando en el (Teatro) Colón y en orquestas en el mundo; y lo mismo pasa con coreutas del coro, y eso me da muchísimo placer”.

En tanto, Viegas contó que “desde que llegué a Santa Fe, siempre tuve ganas de hacer conciertos que tuviesen la participación del Coro y de solistas, porque en realidad yo soy director de ópera, y me gusta estar cerca de los cantantes. Este concierto es un sueño: tenemos una orquesta de altísimo nivel y un coro fantástico que está cada día mejor en las manos de Virginia Bono; y por suerte encontramos solistas increíbles y tan importantes como Virginia Tola. Haremos el Réquiem de Mozart que es una obra maestra, y hacerla acá en este lugar tan importante, tan emblemático y en un marco tan fundamental para la historia de la ciudad, es algo único”.

Finalmente, Virginia Bono explicó que “la propuesta del viernes es para las 21:00, en la Basílica de los santafesinos, la Basílica de Guadalupe, es justamente el Réquiem de Mozart, este gran emblema musical que marca un camino en el repertorio sinfónico-coral universal; una pieza que también es excepcional desde lo emocional, fue la última obra que Mozart compuso, cargada de emocionalidad, de dramatismo”.

Luego la directora agregó: “También vamos a contar con la presencia, además de Virginia, de otros solistas de nuestro medio que han pasado por el Coro Polifónico Provincial o que son miembros del coro, como Roberto Nadalet como tenor, Daniela Coria mezzosoprano y Alejandro Zurbriggen bajo; y serán más de cien artistas en escena, así que será realmente imperdible”.

SANTA FE, LA BASÍLICA Y LA ORQUESTA

Fundada por Juan de Garay en 1573 en la hoy comuna de Cayastá y luego trasladada a su ubicación actual, Santa Fe es una de las ciudades más importantes del país: por ser Cuna de la Constitución Nacional; por su estratégica ubicación portuaria y comercial; por su patrimonio histórico y por sus constantes aportes al desarrollo cultural de la República.

Al cumplirse 450 años de la fundación de Santa Fe, la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe se presenta en concierto junto con el Coro Polifónico Provincial de Santa Fe en la imponente y tradicional Basílica Nuestra Señora de Guadalupe.

Construida en 1910, la Basílica es uno de los templos católicos más importantes de la región y una de las construcciones más pintorescas de la ciudad, lo que la ha convertido en un símbolo tanto religioso como turístico.

La Sinfónica santafesina tiene un estrecho vínculo con la Basílica ya que en numerosas ocasiones ha sido escenario de conciertos gratuitos de gran convocatoria, donde se juntaban lo idílico de la música académica con lo emblemático del lugar, logrando popularizar una expresión artística que en el imaginario colectivo suele ser asociada a las élites.