Rodríguez Larreta: "Massa es la reelección de Alberto Fernández"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que el candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, "es el kirchnerismo", a la vez que añadió que "es la continuación de Alberto Fernández" y remarcó que su lanzamiento representa "otra cosa" como ser "el cambio profundo y que tiene que ser duradero".

"No somos todos lo mismo. Yo gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y, si hay algo que no se puede negar, es la transformación que hubo. No se inunda, todo lo que se hizo en las villas, la seguridad", expresó.

En diálogo con Radio Rivadavia, manifestó además: "El Gobierno nacional es un fracaso total, más de ciento y pico de inflación, un nivel se inseguridad tremendo y un avance narco en todo el país".

"Massa es el kirchnerismo, es como si fuera la continuación de Alberto Fernández. Es el Gobierno es Alberto Fernández, es Cristina Kirchner, es el Gobierno que nos llevo a esta situación. Esto es la reelección de Alberto Fernández, es el kirchnerismo con la misma cara, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía. Los que quieran votar la reelección de Alberto Fernández lo votarán a Massa", aseveró.