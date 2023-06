La crítica de Schmuck a Fein: "Recibimos una Municipalidad casi quebrada"

La presidenta del Concejo de Rosario y candidata a renovar su banca, María Eugenia Schmuck, denunció que la anterior gestión municipal, encabezada por Mónica Fein, dejó una deuda estructural y flotante “impresionante”, que obligó a los primeros años de gobierno de Pablo Javkin a reordenar las cuentas para comenzar a cumplir con los objetivos propuestos.

“Rosario es una de las ciudades más importantes del interior del país que tiene la particularidad de no ser autónoma, por lo que depende de los recursos de Provincia y Nación para hacer en cuestiones de seguridad y obras. Nosotros no hemos recibido un peso por no ser del mismo signo político. Durante los años de pandemia, el intendente aprovechó para ordenar las cuentas, porque recibimos una municipalidad casi quebrada, con una deuda estructural y una deuda flotante impresionante. Hicimos los deberes, acomodamos las cuentas, generamos superávit y con ese dinero estamos haciendo pavimento y urbanizando ocho barrios, estamos poniendo luces led, pero no alcanza, porque el principal problema de los rosarinos es que no pueden caminar por la calle porque tienen miedo. Por eso necesitamos un gobierno Provincial y Nacional que ponga la cara”, afirmó la concejal.

Schmuck instó a las autoridades provinciales y nacionales a enfrentar el problema de la inseguridad de manera decidida y efectiva. Denunció que el gobierno de Santa Fe recibió una suma considerable de dinero destinada a seguridad, pero solo se ejecutó una mínima parte de los fondos asignados. Además, cuestionó la falta de recursos, patrulleros y personal policial por parte del Ministerio de Seguridad.

“Desde nuestro lado como municipio, la gente entiende que no tenemos las fuerzas de seguridad, armas o la inteligencia criminal, pero estamos cansados de que Rosario esté abandonada por Provincia y Nación”.

“Hay que defender a Rosario de las mafias -continuó- que le están cooptando y necesitamos construir, un gobierno provincial, un gobierno nacional, que, en lugar de hablar del tema, se ocupe del tema”, agregó.

Escuchar también la nota completa: