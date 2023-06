Mónica Fein: "Javkin no armó equipos de trabajo y lo dejaron sólo"

Mónica Fein y Eugenio Fernández visitaron los estudios santafesinos de Cadena OH! y dialogaron con Marcelo Garrido sobre la campaña electoral y la actualidad política.

Ambos integran la fórmula para la gobernación de la lista Adelante del frente Unidos para Cambiar Santa Fe; por su parte, la precandidata para encabezar la lista de diputados y diputadas provinciales, es Clara García.

"Nosotros vemos una provincia prácticamente parada, con un gobierno provincial ausente. Necesitamos políticas que nos acompañen, contengan, que den respuestas en todas las áreas. Por eso tenemos un compromiso fuerte para dar un debate dentro de Unidos. Propusimos a Pullaro y Losada hacer un debate para exponer qué queremos hacer. No es tiempo de improvisación, queremos poner una provincia en marcha", remarcó.

"Rosario es una ciudad que requiere un gran equipo de trabajo, Pablo Javkin no lo formó, y eso significó que costó mucho. La provincia abandonó Rosario, Nación también. Entender que el narcotráfico es un problema nacional, no se controlaron ni las fronteras, ni las rutas nacionales ni la Hidrovía. Se necesita responsabilidad del Gobernador, no esas reuniones multiagenciales donde hay mucha gente pero nadie toma la decisión", dijo.

"Tenemos que recuperar Rosario, Santa Fe, que tengan un gobierno presente. Por eso necesitamos coordinar con intendentes, presidentes comunales y no tanto padrino porteño", añadió la dirigente.

"Tenemos una lista de diputados y senadores de todo el territorio, no queremos sólo repartir cheques. No queremos limitar el cambio que creo que es lo que este nuevo tiempo que Santa Fe merece".

"Hoy estoy cosechando lo que me dio la profesión. La gente te cuenta las dificultades que tiene en la vida diaria, son realidades muy diferentes. Por eso esta fórmula representa a toda la provincia. Mi trabajo no será sólo en el Senado, quiero más, estar presente en las reuniones de gabinete, acompañar a Mónica con quien nos llevamos muy bien y ser un aliado", afirmó Eugenio Fernández por su parte.

