Losada: "No voy a estar con Pullaro después de las PASO porque tengo diferencias éticas y morales"

A dos años de su irrupción en el mundillo político, la senadora nacional Carolina Losada (UCR) protagoniza una de las disputas más feroces de Juntos por el Cambio.

En el tramo final de la campaña para las PASO del 16 de julio en Santa Fe, la precandidata a gobernadora intensificó las críticas contra Maximiliano Pullaro, exministro de Seguridad provincial y su principal oponente en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Para Losada, la grieta con su rival es insalvable ytie ne con él profundas diferencias “éticas y morales”. Por eso, anticipó que gane o pierda la competencia en las primarias, no aunará fuerzas con vistas a las elecciones generales con el postulante de Evolución Radical, a quien no solo acusa de haber “fracasado” en la lucha contra el narcotráfico, sino de haber “corrompido” a la policía provincial durante su gestión como ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz.

Aliada de Patricia Bullrich y Mauricio Macri a nivel nacional, también apuntó contra Martín Lousteau, promotor de Pullaro y socio táctico de Horacio Rodríguez Larreta, y se defiendió de los cuestionamientos de Elisa Carrió.

Con respecto a Pullaro, sostuvo que "la disputa con Pullaro es moral y ética. Tiene que ver con lo que pensamos respecto de cómo se maneja la policía. Yo creo que la policía no tiene que ser corrompida por el poder de turno y él tiene demasiado que explicar respecto del trato que tuvo con la policía cuando fue ministro de Seguridad".

Y continuó: "Hay una persona de confianza de él (Alejandro Druetta) que está presa por narcotráfico y Pullaro lo puso en drogas peligrosas. También sé que hay audios que lo vinculan con corromper a los policías con los ascensos. Él ascendía a policías a los que les daba los resultados de los exámenes. Son audios que existen desde que él era ministro, no son nuevos".

"La diferencia ética y moral no sólo es respecto de su trato con la policía, sino de con quién se referencia él a nivel nacional: Martín Lousteau. Estamos hablando del creador de la 125 y el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. No me representa ni en lo que es ética y moralmente para la provincia, porque corrompió a la policía y tuvo personas alrededor a personas vinculadas al narcotráfico, ni tampoco con su referencia a nivel nacional, que es el autor de la 125. Yo represento a una provincia cuyo ingreso más importante es el campo, la agroindustria. ¿Voy a estar con la persona que le quiso meter la mano en el bolsillo a la gente del campo? De ninguna manera, aseveró según La Nación