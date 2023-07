Pullaro: “Hay una clara falta de conducción política y por eso sucede el aumento del delito”

A menos de dos semanas de las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, los frentes políticos transitan el último trayecto de su campaña. El domingo 16 de julio se dirimirán las internas y se conocerán a las listas definitivas que representarán a cada uno de los partidos.

Entre ellas se destaca la propuesta “Santa Fe Puede Más”, encabezada por el precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro. La nómina liderada por el radical y actual diputado provincial se medirá por un lugar en los comicios generales ante Carolina Losada de “Es con vos” y Mónica Fein de “Adelante”.

En diálogo con Cadena OH!, Pullaro señaló los principales motivos de su postulación por la gobernación: “Quiero ser gobernador porque veo una potencialidad increíble en la provincia de Santa Fe. Veo un sector productivo en la industria y el campo que pueden despegar muchísimo si el gobierno los acompaña con políticas públicas, infraestructura, energía y redes”.

Asimismo, aseguró: “Eso nos puede permitir liderar un cambio que va a venir en la Argentina. Y de ese lugar podremos resolver problemas estructurales en la educación, en la seguridad pública y la salud”.

En tanto, sostuvo: “Hay una clara falta de conducción política y por eso sucede el aumento de delito en la ciudad de Rosario. Debemos trabajar juntos y coincidir. Hay que trabajar en el orden entre todos los poderes y niveles del estado”.

Su plan de seguridad para derribar los búnkeres del narcotráfico

El exministro de Seguridad de Santa Fe durante la gestión socialista encabezada por Miguel Lifchitz, señaló que “va a derribar los búnkeres de droga que hay en Rosario, las grandes ciudades y los pueblos santafesinos”. “Vamos a impulsar la ley de narcomenudeo para que la Justicia provincial y la policía puedan intervenir a las personas que venden drogas, ya que la Justicia Federal no alcanza a hacerlo”, comentó.

A su vez, Pullaro remarcó la continuidad de su agenda de trabajo en materia de seguridad: “Vamos a tumbar los puntos de venta de drogas y trabajar en el lavado de activos, así las organizaciones criminales no tengan la posibilidad de extenderse”.

Además, agregó: “También pondremos el foco en las violencias urbanas y en las adicciones que azotan a muchos santafesinos y a sus familias”.

Más policías en las calles

El actual legislador se refirió al desfasaje de agentes activos, entre los que cumplen funciones en la vía pública con quienes ocupan roles en dependencias policiales. “En Rosario solo se cuenta con 4.500 efectivos en Unidades Regionales y 2.000 unidades especiales. Pero no todos están en las calles”, precisó Pullaro.

Al mismo tiempo, enfatizó cuál será su principal política con el personal activo: “Los casi 7.000 policías en Rosario los voy a sacar a las calles. Le puedo asegurar que vamos a tener alrededor de 300 móviles trabajando en la prevención”.

Leer también: Rodríguez Larreta presenta propuestas para terminar con los privilegios políticos y la impunidad

Un sistema educativo que se tiene que terminar

Por otra parte, Pullaro opinó el sistema educativo durante la gestión actual: “Es criminal ver cómo están las escuelas como están cuando la provincia tuvo en el banco tres masas salariales que podrían haberse invertido en el mantenimiento de la infraestructura. Un problema de gestión de Omar Perotti.”

También crítico el nivel de enseñanza: “La calidad educativa bajó. Las Pruebas Aprender lo demuestran. Estamos entre las 5 peores provincias en los niveles de aprendizaje de nuestros alumnos. En lugar de poner más presupuesto y trabajar con tutores, se hizo lo más fácil, de ahora en más los chicos no repiten más. Estudien o no, vayan o no, pasan de año. Eso se termina el 10 de diciembre”.

Luego, indicó: “A los docentes se le sacó la capacidad de evaluar los contenidos que da en el año. Ahora tienen que consensuar con otros docentes que no tienen que ver con su materia. Eso también se va terminar”.

Y propuso: “Por eso vamos trabajar en la formación docente continúa, condiciones edilicias y poner el foco en la discusión salarial desde enero, no de marzo. Así las clases arrancan en fecha y tengamos 180 días de clases”.

Escuchar también la entrevista completa: