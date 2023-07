Cazzu posó embarazada y en semitopless para Playboy

Cazzu posó para Playboy México en una sesión de fotos donde La Jefa del trap muestra toda su sensualidad mientras transita su embarazo. Christian Nodal, su pareja y padre de su bebé, reaccionó con fascinación.

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, compartió la sesión de fotos en su cuenta de Instagram. "Llegó mami", puso la referente del género urbano junto a la foto de tapa de la revista para caballeros.

"Siempre quise hacer Playboy, va conmigo, con mi personalidad y mi música y no me siento alejada de nada de lo que soy. Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente, tengo a mi bebé dentro de mí y me imagino que todos saben cómo se hacen los bebés. Mi cuerpo se siente igual y tengo los mismos deseos que siempre y hasta más”, dijo Cazzu en la entrevista para la publicación.

¿Qué dijo Christian Nodal?

Para la sesión, La Jefa tuvo el total apoyo de Christian Nodal, quien la acompañó en todo momento. “Su apoyo es muy bonito y gratificante. Nace del amor inmenso que nos tenemos y de ser buenos compañeros. Nos turnamos y ordenamos nuestros calendarios para poder acompañarnos mutuamente".

"No diría que es determinante o que algo de mi carrera depende de él, porque él me conoce por mi carrera, pero si mis emociones y eso es gran parte de mí. Estoy más feliz cuando él está y nos divertimos mucho. Le gusta cuando me hago fotos y ama mis looks y mi cuerpo de embarazo y cuando le pregunto qué piensa siempre me eleva la autoestima”, dijo sobre el cantante y compositor mexicano con quien pronto tendrá su primer bebé.

Nodal también apoyó a su compañera en el posteo que ella realizó: "Mamita sensual", le puso junto a emojis de fuego y corazones.

