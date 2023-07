Unión enojado contra el VAR: Las declaraciones de Corvalán y Kily González

Este jueves, Unión empató 0 a 0 con Boca Juniors en el estadio 15 de abril por la 23ra fecha de la Liga Profesional. El arbitraje de Andrés Merlos generó polémica y varios reproches por parte del Rojiblanco.

Precisamente, Cristián González se mostró muy enfadado en conferencia de prensa y apuntó con dureza contra el VAR por la polémica decisión de anular el gol de Claudio Corvalán: "Da risa cómo está tirada la línea del VAR. Es asqueroso. La misma gente de Boca te dice que es gol".

"Nos robaron este partido. No me gusta que me roben y menos de una manera tan flagrante. Es impresentable. No sacamos un punto, nos robaron dos. Nos jode y me remueve la panza." señaló con severidad.

"HASTA LA MISMA GENTE DE BOCA TE DICE QUE ES GOL", el Kily siguió con su descarga por el gol que le anularon al Tatengue contra el Xeneize.pic.twitter.com/zap9wXYNDB — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 6, 2023

Otro que se manifestó contra el arbitraje fue el capitán del equipo, Claudio Corvalán. "Me voy con un poco de bronca, a nosotros no nos sobra nada, hicimos un partidazo y no se vio reflejado en el resultado por un error arbitral".