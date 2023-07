Calorías de invierno: ¿es necesario comer más por el frío?

La época de bajas temperaturas suele estar asociada al incremento en el consumo de alimentos, comidas hipercalóricas y la idea de que no se aumenta de peso por “el esfuerzo que hace el cuerpo contra el frío”. Especialistas de la división Nutrición del Hospital de Clínicas de la UBA hacen recomendaciones al respecto.

“Muchas personas prefieren comer más por el frío, aunque no necesariamente debería ser así, ya que no se requieren más calorías con respecto a otros momentos del año. Lo que se recomienda para no aumentar de peso es asegurar una buena saciedad en almuerzos y cenas, a través de alimentos ricos en proteínas y una buena cantidad de vegetales”, comentó la Lic. Natalia Presner, de la división Nutrición del Hospital de Clínicas.

En ese sentido, la licenciada en nutrición agregó: “No hay un alimento particular a incorporar en esta estación. La alimentación saludable, con la presencia de alimentos de todos los grupos para asegurar la incorporación de todos los nutrientes, debe realizarse durante todo el año. En todo caso, se harán las modificaciones correspondientes para facilitar la ingesta de aquellos que por el frío cuesta consumir”.

Alimentos crudos y fríos vs cocidos y calientes

“Los alimentos crudos conservan mayor cantidad de nutrientes con respecto a los alimentos cocidos, pero todo depende de qué métodos de cocción se utilizan y de qué nutrientes estamos hablando, ya que algunos son termosensibles y se pierden con la aplicación de calor. La cocción por vapor es una buena forma de mantener mayor cantidad de nutrientes en el alimento, y si se decidiera que sea por hervor, luego se puede utilizar el medio de cocción para otras preparaciones, de manera de aprovechar los nutrientes. De cualquier manera, si una persona, por no comer los vegetales crudos decide no incorporarlos, es preferible que los consuma cocidos, aunque tengan menos nutrientes”, comentó Presner.

Respecto a la hidratación, la especialista sostiene que no necesariamente disminuye la ingesta de agua en invierno, todo depende de los hábitos de hidratación de cada persona. Hay quienes su principal aporte de agua lo realizan a través de caldos, sopas e infusiones y este tipo de cosas suelen ser más consumidas en invierno aunque lo recomendable sigue siendo tomar los dos litros de agua recomendados por día.

Los siguientes consejos de alimentación saludable pueden llevarse a cabo incluso en otras estaciones del año; pero tal vez haya que hacer algunas adaptaciones a la temperatura de las comidas:

Mantener la ingesta de vegetales de color, tanto en almuerzo, como en cena. Puede ser en preparaciones cocidas y calientes como sopas, panachés, vegetales asados al horno o al vapor.

Mantener la ingesta de frutas, aprovechando que las de estación son principalmente cítricos y fuente principal de vitamina C. Es importante la ingesta de vegetales y frutas de estación, no sólo porque son más accesibles desde el punto de vista económico, sino porque nos aseguramos que su cosecha haya sido reciente y, por lo tanto, que no hayan pasado gran cantidad de tiempo mantenidos en cámaras, lo que disminuiría su contenido de nutrientes.

Aprovechar para incorporar legumbres. Puede ser en guisos con vegetales. Podría ser un momento importante para hacer énfasis en su ingesta. En algunas poblaciones su consumo se encuentra muy por debajo de las recomendaciones, pero en realidad es un grupo de alimentos que debería consumirse todo el año.

Evitar cocinar los alimentos (vegetales y carnes) por medio de frituras.

También pueden incorporar frutas secas, tal vez como opciones de colación, en una cantidad controlada.

