"La Messimanía ya se instaló en Miami", afirmó el relator Fernando Fiore

El anuncio de la llegada de Lionel Messi al Inter Miami CF causó un revuelo mundial que está impactando en la vida cotidiana de la localidad. El mejor jugador del mundo ya está en la localidad después de sus vacaciones y no se sabe si entrará a la cancha en los próximos partidos a disputar por el equipo.

El lunes habrá una conferencia con los dueños del equipo y los jugadores. Puede que el rosarino juegue el 21 o el 25.

Fernando Fiore hace 43 años que se fue de Argentina hacia Estados Unidos y tiene un vínculo estrecho con el Inter, ya que relata los partidos y trabaja en el sector comercial de la institución. Respecto a la noticia, afirmó que nunca se imaginó que Messi vestiría la camiseta rosada.

"Me fui hace 43 años de Argentina, pero Argentina no se fue de mi. Seguí siempre ligado a mi familia y amigos, a mi familia. Estuve relatando al Inter Miami sin imaginarse que Lionel Messi vestiría la camiseta. Son tantas emociones juntas", apuntó.

"Cuando empezamos a relatar la primera temporada, los argentinos que estaban acá no pensaban tampoco que llegaría Messi. Yo tenía una radio satelital del equipo, la teníamos en inglés. Hace 35 años que estoy en los medios y los colegas americanos no gritan los goles. La cadencia y el ritmo de narrar un partido en inglés es muy diferente. Todos los latinos sí lo hacen, yo empecé siendo comentarista, pero gritaba el gol. Parece mentira, pero así quedó", expresó entre risas en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Messi amerita que tengamos una tercera persona en cabina y el campo, tengo todas las fichas puestas para regresar a hacerlo. Ahora estoy trabajando con el equipo más en la parte comercial".

Messimanía

"El mundo Messi ya está en Miami hace rato. Hoy no vimos a Messi en el entrenamiento, pero sí a David Beckham. Tengo una buena relación con él. La Messimanía es una revolución desde hace un buen tiempo, desde su anuncio fue una locura", remarcó.

En relación a la adaptación del jugador, afirmó que "él es un verdadero fenómeno. Lo que me preocupa es que acá también hace mucho calor y hay mucha humedad. Eso él lo manifestó a partir de los partidos en Asia, y eso se va a encontrar acá ni bien llegue. Pero se va a adaptar, es un fuera de serie".

"Estados Unidos es la madre de todo el márketing. Para mucha gente venir a Miami va a ser espectacular, pero los que vivimos acá ya estamos viendo la suba de los precios. No se habla mucho de algo que es muy importante, cuando Messi anunció su llegada los precios de las entradas se dispararon. Y esto va a seguir", dijo por último.

Escuchar también audio completo: