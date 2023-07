Jorge Rial afirmó que le será difícil perdonar a su hija Morena

A un mes y medio de las tremendas declaraciones de Morena Rial sobre el quiebre de la relación con su padre, Jorge, el conductor le dio una extensa nota a LAM en la que afirmó que "será difícil perdonar a su hija".

Con seriedad, Rial contó que no hubo acercamiento con More, que extraña mucho a su nieto Francesco y que irá con todo en la Justicia contra Luis Ventura y Karina Mazzocco por "explotarla" mediáticamente.

"A mí me duele ver a mi hija así. Yo amo a mi hija y lo voy a seguir amando siempre", comenzó diciendo Jorge ante el micrófono de LAM.

"Cuando empezó todo dije que nunca iba a hablar mal de mi hija. No lo voy a hacer y no lo hice", continuó. "La amo. Y amo a mi nieto. Y lo extraño. A mi nieto no lo veo hace 3, 4 meses. Lo extraño", destacó Jorge.

"Y me duele ver estos últimos días a mi hija con todos esos quilombos. A mí me da vergüenza y pido disculpas. No la eduqué para esto", dijo Jorge, luego de que una amiga y exempleada de Morena contara que participó en el robo en los camarines de LAM.

"A todas las damnificadas les pedí disculpas. Porque a me da vergüenza esto. Me siento mal. No la quiero a mi hija ahí y no necesita nada de eso", afirmó el conductor, tras hablar con Mónica Farro, Estefi Berardi y Marcela Feudale, panelista que sufrieron el robo.

Consultado por el notero de LAM si hubo un acercamiento con Morena, Rial contestó: "No. Nada, nada. A mí lo único que me interesa es ver a mi nieto, que está con el padre en Córdoba. Va a pasar las vacaciones con el padre".

"Lo extraño a él, nada más. Es lo único que extraño. Mi hija es grande, tomó responsabilidades, tomó decisiones, y está todo bien. En algún momento hablaremos...", expresó.

"No es la primera vez que me pasa esto. ¿Y sabés lo que pasa? El dolor se hace huella y eso es jodido. Y a mí me duele. Ella es injusta", afirmó Rial, con dureza.

"Siempre tiene un lugar al lado mío porque es mi hija. Después el tema es si se la perdona. Va a ser muy difícil porque dijo cosas muy duras", concluyó.

Fuente: Ciudad Magazine