Boca Juniors rescindió el contrato de Óscar Romero y espera cerrar a Cavani

La ansiedad del hermano de Cavani para que se cierre la operación Por su parte, Christian Cavani , hermano mayor de Edinson, brindó pistas de lo que podría ser su fichaje por Boca en las próximas horas. “En el posteo traté de que se entienda que quiero que venga a Boca. Él sabe también porque se lo dije, me encanta la idea desde hace dos años, desde antes de que empezara a sonar. Me encanta todo lo que encierra Boca y el folclore del fútbol argentino. Sería un sueño que juegue con la camiseta de Boca, ojalá firmara mañana con las vueltas que hay. La gente me escribe en Instagram y yo deseo tanto que llegue a Boca como ellos. Están ansiosos y no sé qué decirles. Ojalá que venga lo antes posible, nosotros no podemos contener la ansiedad”, expresó en diálogo con el programa radial Cómo te va de DSports .

Y añadió: “Tengo un buen presentimiento de que se va a lograr. El deseo está y creo que esta vez es diferente a las demás. Lo veo más encaminado a venir para Sudamérica, estar cerca de la familia y del campo, que es lo que le gusta. Antes tenía la idea de seguir en Europa, ahora lo veo más perfilado para venirse. Cuando estuvo la posibilidad de ir a Boca u otros equipos, quiso quedarse en Europa”. Christian es hincha de Peñarol, aunque aclaró que no se muere porque Edinson debute en la Copa para enfrentar a Nacional de Montevideo por la rivalidad sino por el anhelo propio de vestir la azul y oro: “Si fuera que debuta contra Independiente, me encantaría igual. Yo lo quiero ver jugar en la Bombonera con estadio lleno. Después, el equipo que le toque, me da lo mismo”. Y además descartó posponer la contratación para un futuro mercado: “Vamos a pensar que va a firmar, yo quiero que juegue ahora, no más adelante. No quiero ni pensar eso. Otro año no, no aguanto más”. Por último, fantaseó con una delantera compuesta por Edinson y Darío Benedetto: “Al Pipa dámelo siempre en mi cuadro. Serían dos monstruos jugando arriba. Y ojalá que Edi cumpla lo que dijo, de subirse al alambrado para festejar un gol como el Manteca Martínez”. FUENTE: INFOBAE