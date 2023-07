Luis 'Changui' Cáceres en su cumpleaños 80: "Maxi Pullaro me devolvió la alegría"

El histórico dirigente de la Unión Cívica Radical, Luis 'Changui' Cáceres, cumple hoy sus "primeros 80 años" y ya lo está festejando en familia.

"No me quejo, he pensado en libertad y actué en consecuencia a lo que decía. No le doy mayor bolilla a los cumpleaños, la familia y amigos me arman la fiesta", comentó.

Casado con Alicia Tate hace 54 años, se conocieron cuando "la seguí al Centro de Estudiantes de Derechos. Alicia venía de Entre Ríos. Estuvimos de novios 6 o 7 años, yo militaba mucho en ese momento, con la juventud que después fue la Franja, armamos agrupaciones y también fui candidato a diputado en el 1972. Pero era un casamiento cantado", dijo entre risas en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Elecciones provinciales

Ante los resultados de las PASO en Santa Fe, el entrevistado afirmó que tiene optimismo para las generales.

"Tengo que admitir que me vuelvo a mover en la provincia después de muchos años, aunque nunca dejé de organizar y ayudar. Desde la muerte de Raúl Alfonsín participo de procesos electorales sin alegrías, votando por el mal menor. Pero en este caso particular en la provincia, moverme para que Pullaro sea gobernador vuelve a ser una elección que la camino con alegría", remarcó.

"Es un buen cuadro político, una buena persona y está preparado para ser un buen gobierno en la provincia. Sus primeros pasos en política los dio conmigo, fue la última juventud radical de las varias que supe formar en Santa Fe. Me devolvió la alegría".

"En el orden nacional no niego que voy a votar por lo que entiendo que es el mal menor, la alegría la perdí hace mucho tiempo. Voy a votar por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, más que nada porque por lo menos en el discurso plantean cosas en las que siempre hice eje: siempre plantee la unificación del partido; segundo, sobre la base de un programa, salir a unificar la oposición; y tercero, una vez ganado el proceso electoral sentarse con los que perdieron para establecer la mayor cantidad de puntos de acuerdo posible que definan políticas de Estado. Esto para salir de la difícil situación que estamos atravesando, pensar en la gente, los partidos políticos son los instrumentos que pueden generar los cambios", explicó.

"Estamos en un momento de crisis de los partidos políticos y por ende de debilitamiento del sistema democrático. Y tenemos que superarlo".

Escuchar también audio completo: