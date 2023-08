Caso Glaría: Fiscalía apelará la condena por robo y pedirá la carátula de homicidio

Cristian Milessi y Matías Perea recibieron 4 años y 6 meses de prisión por ser coautores del delito de robo. De esta forma, para la Justicia, no hubo homicidio en el caso Glaría.

Así lo dispuso el tribunal pluripersonal compuesto por Cristina Fortunato y José Luis Estévez; y el conjuez Sergio Beceyro en la mañana de este viernes. De esta forma, desestimó la propuesta del fiscal Diego Vigo, que había pedido 16 años por “homicidio en ocasión de robo”.

"La verdad esperábamos otra resolución, pero uno está un poco más tranquilo por al menos fueron condenados. La fiscalía caratuló la causa de entrada como homicidio en situación de robo, ya van tres años y medio, tres fiscales, y dijeron que el pedido era justo. Está muy bien justificado, por eso esperábamos otra respuesta. No estaban en prisión, estaban en la vía pública lo más normal. Pero ahora van a prisión efectiva, al menos", comentó Gustavo Glaría, papá de Gonzalo.

El hecho ocurrió el 31 de diciembre de 2019, luego de que los ahora condenados robaran un celular en el Parque de los Eucaliptus. La víctima del robo le pidió a Gonzalo Glaría que lo ayudara y él decidió perseguirlos. Una mala maniobra con su moto hizo que perdiera la vida.

El caso había conmovido a Rafaela: por esto se generó la mayor movilización en la ciudad, y hubo más de 15.000 ciudadanos reclamando seguridad. Incluso había tomado repercusión a nivel nacional.

"La fiscalía va a apelar, cree injusta la decisión. Nunca pasó que hubo una marcha tan grande en Rafaela, salieron espontáneamente a decir basta. No había pasado nunca en la ciudad. Hoy los medios también tuvieron repercusión. Todo el mundo está indignado, esperamos otra respuesta. La gente está cansada de estar encerrada, vivimos muy mal", replicó el entrevistado en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Despacito nos hacen creer que determinadas cosas están bien y las vamos adoptando. Pero no son normales. No se puede vivir cada vez más enrejados, con alarmas, porque sino pierde el ciudadano laburante y común como nosotros. Gonzalo dejó su vida y si no, no hay ningún mensaje en esto. No se puede aceptar que un robo valga más que una vida", dijo por último.

Escuchar también audio completo: